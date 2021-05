Arnaus, nuevo líder en Adeje

Redacción Deportes, 6 may (EFE).- El español Adri Arnaus se convirtió este viernes en el nuevo líder del Campeonato de las Islas Canarias, tercer torneo del circuito europeo de golf que se disputa en el archipiélago español durante esta temporada, tras entregar una tarjeta de 64 golpes (-7) para un total de 128 (-14) en la segunda jornada.

Adri Arnaus, de 26 años, dio continuidad al buen juego desplegado en la jornada inaugural en el Costa Adeje de Tenerife con un total de ocho 'birdies' por un solo 'bogey' en el sexto hoyo en una jornada en la que, como él mismo dijo, jugó 'con inteligencia'.

El golfista barcelonés, que hizo una gran remontada en la segunda parte del campo con hasta seis 'birdies', busca su primer título en el circuito europeo.

'He jugado con bastante inteligencia. Después de seis días jugando en este campo, sabes qué puntos son mejores que otros. Aunque he jugado muy bien, cuando no lo tienes todo tienes que ser inteligente y colocarla en los lugares adecuados y darte algunas oportunidades. Eso es lo que he hecho hoy', dijo Arnaus, de 26 años.

'Me he enfriado un poco a mitad de la ronda, pero he sido paciente y estos últimos hoyos han dado sus frutos. Estoy contento de haber hecho algunos birdies', agregó en declaraciones que difunde el circuito.

A un sólo golpe se sitúa el reciente ganador del Gran Canaria Open, el sudafricano Garrick Higgo, que este viernes entregó una tarjeta de 63, fruto de seis 'birdies' y un 'eagle'.

En tercera posición, a dos golpes, están igualados los escoceses Calum Hill, Richie Ramsay y Syme Connor y el italiano Francesco Laporta. EFE