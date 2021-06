Arón Canet y Albert Arenas se 'estrenan' en Sachsenring

Madrid, 16 jun (EFE).- Los españoles Arón Canet y Albert Arenas, compañeros en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar' en la categoría de Moto2, se estrenan este fin de semana en el circuito alemán de Sachsenring en la categoría de Moto2.

'Sachsenring es un circuito nuevo para mí en la categoría intermedia, ya que en 2020 no competimos allí', recuerda Canet, quien explica que 'es un trazado complicado, con muchas curvas a izquierdas, en el que fui tercero en 2019'.

'Ahora, espero poder retomar las buenas sensaciones que tuvimos en Barcelona hace dos semanas e ir de menos a más durante el fin de semana', afirma en la nota de prensa del equipo Aspar.

Para Albert Arenas 'el objetivo sigue siendo seguir la línea de trabajo comenzada en Montmeló y que nos permitió avanzar, aunque sea paso a paso'.

'En Alemania no corrimos el año pasado, es un circuito que me gusta y durante estos días he estado entrenando 'flat track', que son curvas de izquierdas, por lo que llego motivado y con energía', asegura Arenas. EFE