Arranca el festival de cine de Tokio con dos cintas hispanas en competición

Tokio, 28 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) arranca este lunes en la capital japonesa con la presencia de dos producciones hispanas en competición, la española 'Ventajas de viajar en tren' y la guatemalteca 'La llorona', que debutan en Asia.

'Ventajas de viajar en tren' (2019), basada en la novela homónima de Antonio Orejudo, supone la ópera prima del director Aritz Moreno (San Sebastián, 1980) y cuenta con un cartel de lujo que incluye a Pilar Castro, Luis Tosar, Ernesto Alterio o Quim Gutiérrez.

La película, cuyo estreno en salas está previsto para el 8 de noviembre, se estructura en varios relatos cuyo hilo conductor es el encuentro casual en un tren de una editora marcada por desencuentros amorosos y que no atraviesa su mejor momento profesional, Helga Pato (Pilar Castro), y el psiquiatra Ángel Sanagustín (Ernesto Alterio).

'La llorona' (2019), dirigida por Jayro Bustamante (Guatemala, 1977), bebe del folclore latinoamericano para narrar la historia del general retirado Enrique Monteverde (Julio Díaz), acusado de incitar al genocidio y perseguido por sus fantasmas del pasado, cuyo acoso se intensificará con la llegada a su mansión de una nueva criada, una misteriosa mujer indígena llamada Alma (María Mercedes Coroy).

También en competición está la coproducción franco-colombiana 'Vers la bataille' (Hacia la batalla, Towards the Battle), drama de época ambientado en el México en guerra del siglo XIX, en el que el éxito de la cobertura del fotoperiodista francés Louis (Malik Zidi) dependerá en gran medida de su amistad con un indígena, Pinto (Leynar Gómez).

Esas tres producciones, que debutan en Asia y es preestreno mundial en el caso de 'Vers la bataille', forman parte de las 14 cintas seleccionadas para la sección oficial del festival, cuyo gran premio se fallará el 5 de noviembre, día de la clausura.

El jurado del TIFF de este año está presidido por la actriz china Zhang Ziyi ('Memoirs of a Geisha' -Memorias de una geisha-, 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' -El tiigre y el dragón-) e integrado por el productor estadounidense Bill Gerber ('A Star Is Born' -Nace una estrella- , 'Gran Torino'), la actriz y productora francesa Julie Gayet, y los directores de cine danés Michael Noer y japonés Ryuichi Hiroki.

Además de los de competición, otros dos filmes con sello hispano (concretamente español) se proyectarán en la sección World Focus: 'Mientras dure la guerra' (2019), de Alejandro Amenábar, y 'Lo que arde' (O que arde, 2018), de Olive rLaxe, que también pudo verse en el Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF), en Corea del Sur.

'Wasp Network' (La red Avispa, 2019), del francés Olivier Assayas y protagonizada por la actriz española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez, también llega a Tokio tras pasar por el país vecino.

El TIFF celebra en 2019 su edición número 32 y volverá a contar con una sección de animación en la que se proyectarán títulos como el clásico 'Akira' (1988) o 'Weathering with you' (El tiempo contigo), 'Ride Your Wave' (Juntos en el mar) y 'Children of the Sea' (Los niños del mar), las tres estrenadas este año.

El festival premiará, además, por toda una carrera dedicada a la industria al actor japonés Tatsuya Nakadai, habitual en las obras de Akira Kurosawa, y al director Nobuhiko Obayashi, una figura relativamente desconocida fuera de Japón con una filmografía que llega a nuestros días, de cerca de medio centenar de filmes. EFE