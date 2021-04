Arranca en Londres la gala de los premios de cine Bafta

Londres, 11 abr (EFE).- La edición número 74 de los premios Bafta, que distinguen al cine británico e internacional, han arrancado este domingo en el Royal Albert Hall de Londres.

La ceremonia, que por primera vez en su historia se realiza de forma virtual, fue aplazada hasta abril en conjunción con el resto de entregas de premios, con los Globos de Oro celebrados en marzo y los Óscar dentro en dos semanas.

En la gala se conocerá la triunfadora de este año, que tratará de replicar el éxito que tuvo en 2020 la cinta de Sam Mendes '1917', que se llevó siete máscaras doradas.

Este año, 'Nomadland', que narra la historia de las personas nómadas en Estados Unidos que se buscan la vida en trabajos temporales mientras viven en una caravana, y 'Rocks', que sigue las vivencias de una niña y su hermano cuando su madres les abandona, son las principales favoritas, con siete candidaturas cada una.

Les siguen con seis nominaciones 'The father', 'Mank', 'Minari' y 'Promissing young woman', mientras que 'The Dig' y 'The Mauritanian' tienen cinco.

La categoría de mejor película, la más importante de la noche, se decidirá entre 'Nomadland', 'The father', 'The Mauritanian', 'Promissing young woman' y 'The trial of the Chicago 7'.

El tradicional discurso del príncipe Guillermo, presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), ha sido cancelado por la muerte de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, este viernes. EFE