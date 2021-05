Arranca la campaña para las controvertidas legislativas del 12 de junio

Nacera Ouabou

Argel, 20 may (EFE).- La campaña electoral para las elecciones legislativas del próximo 12 de junio arrancó este jueves en Argel y 58 distritos electorales, tanto en el interior como en el exterior del país, entre llamamientos del Gobierno a participar en un proceso que califica de 'renovador' y el boicot del movimiento social de oposición Hirak, que considera que se trata de 'la misma mascarada de siempre'.

Los comicios, cuyo adelanto el presidente argelino, Abdelmejid Tebboune, justificó en la necesidad de completar el 'proceso de transformación' iniciado en abril de 2019 tras la forzada renuncia de su predecesor, Abdelaziz Bouteflika, tienen como objetivo elegir un nuevo Parlamento 'que se adecue a las nuevas circunstancias políticas y sociales en Argelia'.

Y que la última reforma de la Constitución, impulsada por el propio Tebboune y aprobada en un plebiscito con una alta tasa de abstención- ha reducido de 462 a 407 escaños.

En este ambiente, un total de 10.700 candidatos buscarán un asiento para un mandato de cinco años en un nuevo marco legal que en teoría garantiza 'un acceso justo a los medios de comunicación audiovisuales autorizados' y que prohíbe tanto el discurso del odio como cualquier forma de discriminación.

A los comicios concurren 1.483 listas, 837 formadas por independientes y 646 respaldadas por diferentes partidos políticos, según los datos ofrecidos por la Autoridad Electoral Nacional Independiente (ANIE), un organismo creado recientemente.

Candidatos independientes aparecen incluso en las listas de los partidos, como ocurre con fuerzas de tendencia islamista como el Movimiento Al Binna, del ex candidato a la presidencia de 2019 Abdelkader Bengrina, que tiene un 64% de candidatos no adscritos a la formación y el Movimiento Sociedad por la Paz (MSP), que de 584 aspirantes presenta a 330 que no tienen su carné.

64 MILLONES DE DÓLARES Y AYUDAS PARA CANDIDATOS JÓVENES

Según cifras oficiales, la organización de la campaña electoral y de los comicios costará a las arcas del estado unos 8.800 millones de dinares (en torno a 64 millones de dólares) que gestionarán los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia y de Comunicación.

La ley estipula que los fondos para la financiación de la campaña electoral deben proceder de los recursos propios de los partidos políticos (cuotas de afiliación e ingresos relacionados con la actividad del partido), el aporte personal del candidato, donaciones de ciudadanos como personas físicas, a lo que en esta ocasión se une 'ayudas' que el estado puede otorgar a candidatos jóvenes en listas independientes.

A este respecto, Mohamed Charfi, presidente de ANIE, organismo que supervisa todo el proceso electoral, reveló anoche que el Gobierno ha decidido entregar, a partir del miércoles, una ayuda 300.000 dinares (algunos 1.845 euros) a candidatos jóvenes independientes, menores de 40 años, como ayuda para cubrir los gastos de campaña-

Este nuevo marco legal garantiza la probidad y la transparencia de la campaña electoral y el voto, subrayó Charfi, antes de confirmar que se han adoptado una serie de medidas extraordinarias para prevenir un poco de contagios de la covid-19.

CRISIS POLÍTICO-SOCIAL Y ECONÓMICA

Los comicios del 12 de junio se desarrollarán en un contexto de alta tensión política y social, marcada por los llamamientos al boicot del movimiento de protesta social, que mantiene sus manifestaciones semanales en la calle pese al aumento de la represión policial, que en los últimos días ha llevado de nuevo a decenas de activistas, periodistas y otros ciudadanos a la cárcel.

El Hirak, que ya boicoteó las últimas elecciones presidenciales en las que Tebboune fue elegido con la mayor tasa de abstención de la historia de Argelia - superior al 60%-, estalló en febrero de 2019 para forzar la dimisión de Bouteflika, y una vez conseguido este objetivo ha mantenido su intensidad para exigir un verdadero cambio al grito de 'fuera los corruptos, queremos un régimen civil y no militar'.

A ello se suma la aguda crisis económica, profundizada por el desplome de la reserva de divisas, que han caído desde los 178.000 millones de euros en 2014 a los actuales 75.000 millones y que son esenciales para mantener los subsidios y el sistema proteccionista de corte socialista que domina Argelia

Una crisis, sostenida por el precio bajo del petróleo y el gas -única riqueza que explota Argelia- que ha impulsado a miles de jóvenes a la migración irregular, con Francia y en particular España como destinos preferidos.

Y que se ha agravado por la crisis sanitaria ligada a la pandemia de la covid, que Argelia ha tratado de combatir con un cierre total de fronteras que levantará parcialmente el 1 de junio.

Los resultados provisionales se conocerán 48 horas después del cierre de los colegios, y el Tribunal Supremo publicará los resultados definitivos en un plazo de diez días. EFE