Arranca la XXVIII edición de Suncine en formato híbrido en México y Barcelona

Madrid, 3 nov (EFE).- La XXVIII edición del Suncine Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente proyecta desde hoy hasta el próximo 11 de noviembre un total de 118 películas, seleccionadas entre las más de 3.800 presentadas, 'un récord de participación' confirmó a Efe el presidente del certamen Claudio Lauria.

Este festival especializado en películas y documentales de contenido ambiental se desarrollará por primera vez de manera simultánea en Ciudad de México y en la ciudad española de Barcelona, en formato híbrido.

'Queremos llegar no solo al cine sino a todas las pantallas, desde los teléfonos móviles a otros dispositivos', explicó Lauria a Efe, y para ello está disponible una aplicación específica.

Además, los largometrajes serán proyectados en el mexicano Canal Once y en el canal español Betevé.

La película 'Eating our way to extinction' (Comiendo nuestro camino a la extinción), de los directores Ludo y Otto Brockway, y que cuenta con la participación de la bióloga Sylvia Earle, la actriz Kate Winslet, el empresario Richard Branson y el escritor Tony Robbins, inaugura el festival y, además, recibirá el premio Sol de Oro Especial.

Una decena de películas competirá por el principal galardón, el Sol de Oro.

En la sección Planeta Latino participan otra docena de largometrajes que optaran al galardón por el mejor trabajo de producción iberoamericana, mientras que la Sección Miradas aglutina los documentales y trabajos de animación con una duración menor a 45 minutos que buscarán hacerse con el Premio WWF España.

'El interés por asuntos medioambientales y la crisis climática ha acaparado titulares, secciones y noticias en los medios de comunicación y eso es un avance positivo', indicó Lauria 'pero es preocupante que la sociedad siga moviéndose a golpe de titulares, sin ser realmente consciente del daño que el ser humano le está haciendo al planeta”.

El certamen también contiene una sección dedicada al público familiar y escuelas para la educación ambiental, Suncine Edu, una 'ventana abierta' a los 'jóvenes activistas que juntan sus energías para hacer posible la lucha climática'.

De hecho, el certamen se clausurará con el largometraje 'Juventud vs. Gobierno' que narra 'la acción de 21 jóvenes valientes que demandaron al gobierno de los EEUU, acusándoles de actuar intencionadamente a favor de la actual crisis climática durante seis décadas'.

Suncine Pro son los encuentros destinados a profesionales y público en general, precisos también para la concienciación, ya que 'somos la única especie con capacidad de raciocinio y estamos apostando fuerte por nuestra propia extinción”, lamentó.

Lauria destacó igualmente la necesidad del periodismo ambiental porque 'necesitamos rigor periodístico' para tratar sobre estos temas y, por ello, uno de los premios de esta edición será en conjunto para la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) por la película 'Punto de no retorno', del biólogo y periodista ambiental argentino Sergio Federovisky. EFE.

