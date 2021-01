Arrasate: 'Este es el camino a seguir, estamos cada vez mejor'

Valencia (España), 21 ene (EFE).- El entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, señaló en la rueda de prensa posterior al empate logrado por su equipo en Mestalla que está contento por el rendimiento de sus jugadores y aseguró que éste es el camino para lograr el objetivo de la permanencia.

'Estoy contento con el partido que hemos hecho, el punto hay que darlo por bueno en un campo difícil pero la sensación, por como ha acabado el partido, es que podíamos haber ganado y nos hubiera venido muy bien con todo lo que llevamos. Este es el camino a seguir, el equipo cada vez esta mejor y ahora entiendo que lo que debemos hacer es una segunda vuelta mejor', indicó.

Tras marcharse con el 0-1 al descanso, el técnico comentó que en la segunda parte 'el Valencia con los cambios ha abierto mas el campo, nos ha entrado el cansancio y hemos pasado nuestro peor momento. El gol llega fruto de que estamos muy replegados. Lo normal hubiera sido acusar el gol pero ha sido todo lo contrario, hemos mejorado y terminado muy bien el partido. Este es el camino y tenemos que seguir y mirar hacia delante', insistió.

Al concluir la primera vuelta del campeonato, Arrasate señaló que 'tenemos 16 puntos, estamos a dos de la salvación y tras una primera vuelta muy pobre, tenemos que mejorar, creo que estamos en el camino. Un equipo si no esta vivo no termina como lo ha hecho hoy y tenemos que insistir y pensar en el domingo y no pensar si el punto es bueno, malo o regular. Hay cosas que debemos mejorar pero el espíritu colectivo me hace ser optimista para esta segunda vuelta', concluyó. EFE