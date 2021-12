Art Basel Miami plantó cara a la pandemia con excelentes ventas y público

Miami, 6 dic (EFE).- Desafío y optimismo eran las dos palabras que mejor dibujaban el arranque de la Miami Art Week, que cerró el domingo con unas sólidas ventas (un Picasso se vendió por 20 millones de dólares) y la asistencia de miles de visitantes de todo el mundo.

Y es que el mejor tributo al mundo artístico, a la necesidad humana de contacto emocional y directo con las creaciones, es seguir adelante, apostando por la vuelta de las ferias y exposiciones presenciales tras el parón de la pandemia.

Ese fue el desafío aceptado por Art Basel Miami Beach, la principal feria de la Semana, que concluyó con 'importantes ventas en todos los sectores del mercado durante toda la exposición' del 2 al 4 de diciembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach, según el balance divulgado por la organización.

La feria, la mayor cita de arte del continente americano, 'reafirmó su posición como un excepcional evento cultural en las Américas que atrae a importantes coleccionistas e instituciones provenientes de 72 países', destacó en un comunicado la institución.

Más de 60.000 visitantes -en 2019 fueron 81.000- pasaron por Art Basel.

Diego Costa Peuser, director ejecutivo de Pinta Miami, una de las numerosas ferias satélites que pueblan la Semana de Arte de Miami, aseguró a Efe que los resultados de la muestra han sido 'excelentes', tanto por la presencia de coleccionistas como de público y ventas.

Hasta ahora, la obra vendida a mayor precio parece ser un Picasso de 1967, 'Mousquetaire et Femme a la Fleur', que vendía la galería Helly Nahmad en Art Basel y fue vendido por casi 20 millones de dólares.

SÓLIDAS VENTAS

El entusiasmo y las grandes ventas comenzaron pronto, el mismo día del estreno de la feria, con una obra del artista urbano británico Bansky, 'Charlie Brown', vendida por más de 4 millones de dólares, un cuadro en que el popular personaje de las tiras cómicas aparece con un cigarrillo en la boca y una bidón de gasolina en una mano.

Entre las últimas adquisiciones por encima del millón de dólares esta 'Untitled 1' (1999) de la artista etíope-estadounidense Julie Mehretu, por la que un anónimo comprador pagó 3,95 millones de dólares, la misma cantidad que debió desembolsar el nuevo dueño de 'It took me years to learn the right attitude (2002), del pintor abstracto estadounidense Mark Bradford.

También se vendieron durante la Semana de Arte de Miami dos pinturas de la estadounidense Mary Lovelace O'Neal por 500.000 dólares cada una, según el portal Artsy.net.

La edición 2021 de Art Basel Miami Beach reunió a 253 destacadas galerías internacionales provenientes de 36 países con todos los protocolos de seguridad y medidas sanitarias.

Una vuelta al formato presencial que, según dijo Marc Spiegler, director global de Art Basel, aportaba además a una feria 'más diversa que nunca' la novedad de cuatro galerías procedentes de África.

Pese a que las cifras de asistencia de público son algo más bajas que en ediciones presenciales pasadas (unas 80.000 personas en las citas de 2018 y 2019), la feria se despide este año con la certeza de haber cumplido sus expectativas.

Entre las sensaciones de este año está el pintor infantil Andrés Valencia, un californiano de solo 10 años, que ha vendido prácticamente toda la obra que presenta en la feria Art Miami.

Valencia pintó el sábado pasado en vivo un cuadro junto al artista Bradley Theodore en uno de los eventos de Art Miami que atajo a numeroso público. EFE

