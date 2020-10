Artista iZaak sueña convertirse en 'una leyenda' por su trabajo polifacético

San Juan, 14 oct (EFE).- El artista urbano puertorriqueño iZaak, quien promociona su nuevo sencillo y vídeo musical 'Dale Con To'' junto a Farruko, afirmó que su visión es convertirse en 'una leyenda' de la música, tanto por los temas que produce como por las composiciones que hace para otros intérpretes.

'Yo me quiero proyectar como una leyenda y que la gente se cuestione de dónde vengo', indicó en una entrevista con Efe Isaac Ortiz, nombre de pila de este artista de 28 años, y quien lanzó el pasado 9 de octubre 'Dale Con To''.

Dentro de ese plan, está su visión de ser un artista innovador al crear temas, según explicó, 'con un 'flow' romántico unido a melodías raras y letras simples y cotidianas'.

Esas innovadoras piezas las plasmará iZaak en su primer disco, del cual solo adelantó que lanzará prontamente y llevará el nombre de 'Fenómeno'.

COLABORAR CON FARRUKO HA SIDO SU MAYOR ÉXITO

Pero, previo a lograr esa meta, iZaak promociona 'Dale Con To'' junto a Farruko, uno de los tantos artistas que lleva escuchando desde que degustó el reguetón y con el de mayor exposición con el que colabora.

'Es uno de los temas más importantes de mi carrera', afirmó iZaak.

Según explicó el artista, la idea de incluir a Farruko en un tema fue de la disquera que lo representa, Warner Music, que le indicó que tenía que sacar entre dos y tres canciones 'para superar la pandemia y que incluyera un artista grande (reconocido)'.

Ante esto, iZaak le comunicó a Farruko su propuesta, a lo que el destacado artista aceptó y en tiempo corto.

'El saber que estás grabando con alguien de quien pones su música a todo volumen, te hace sentir como es la vida: que el trabajo bien hecho te lleva a hacer cosas gratificantes', reflexionó.

El artista todavía desconoce si incluirá el tema con Farruko en su álbum o un posible 'remix' (remezcla) de la misma canción con artistas con quien ya tiene 'una idea' para colaborar.

IZAAK TAMBIÉN SE DESTACA COMO PRODUCTOR MUSICAL

IZaak no solamente compuso su parte de la canción, sino que también produjo el tema.

Esa faceta de productor, según contó el artista, la elaboró un tiempo después de ver cómo su colega y compatriota Jhay Cortez producía temas en un estudio de grabación en Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan.

Observando y analizando bien a Cortez, iZaak ingenió su creatividad musical, comprándose primero una guitarra de 40 dólares y luego practicando con ella a través de tutoriales o cursos de música en la plataforma de YouTube.

'Cuando te da manía con algo, tú lo haces... Aunque no sé leer la música, me dejo llevar más por las cuerdas de la guitarra. A mí la guitarra me ha ayudado al 90 por ciento en mis canciones', detalló.

SENTÍA MIEDO AL PRODUCIR SUS CANCIONES

No obstante, iZaak admitió que al principio de su carrera musical como artista urbano no se atrevía a producir temas propios por miedo a que fueran rechazados, por eso, la aceptación y apoyo de Farruko a su nuevo sencillo le ha dado mayor confianza y optimismo de seguir adelante.

'Esto ahora me hace sentir polifacético, y que hay veces que te limitas a hacer cosas, pero eso es mentira', agregó iZaak, autor de temas para otros artistas, como 'Amantes y amigos', incluido en el nuevo disco de Arcángel, 'Los Favoritos 2', y 'Elegí' con Rauw Alejandro, Lenny Tavárez y Dalex.

'Dale Con To'', por su parte, viene acompañado de un vídeo musical filmado en Miami (EE.UU.) dirigido por el colombiano Gustavo 'Gus' Camacho, de la casa productora Mastermind Entertainment. EFE