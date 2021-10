Artista puertorriqueño Kris Floyd lanza con Arcángel tema de su primer disco

San Juan, 12 oct (EFE).- El artista puertorriqueño Kris Floyd, una de las principales figuras en ascenso del género urbano, estrenó este martes junto a Arcángel el nuevo sencillo y vídeo musical de 'Xkittlez', que formará parte de su primera producción, 'La Última Vez Que Me Viste', que lanzará el próximo viernes.

'Para mí fue un verdadero orgullo trabajar con Arcángel, ser testigo de su profesionalismo. Él es una de las influencias más grandes, no solo para mí, sino para mi generación', destacó Kris Floyd en un comunicado de prensa.

Según admitió el joven artista, cuando Arcángel arrancó su carrera musical, fue una figura al que 'muchos chamaquitos' querían 'imitar'.

'Le metía muy duro a su trabajo. Y llegar a este nivel en mi carrera, trabajar con él, es reafirmar que voy por el camino correcto', afirmó Kris Floyd.

El disco 'La Última Vez Que Me Viste' contiene nueve canciones que recogen la madurez musical que ha ido conformando la trayectoria artística de Kris Floyd con el paso de los años, según detalla el comunicado de prensa.

El lanzamiento de este álbum se dará bajo el sello disquero NEON16/Interscope Records.

'Este disco significa el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Es mi primer proyecto y quiero que la gente conozca un poco más de cómo yo pienso en un nivel más interior. Para mí tiene mucho valor la oportunidad de seguir aportando arte, y continuar expresándome a través de la música', destacó.

El vídeo musical de 'Xkittlez' fue dirigido por Tomas Stockton y se filmó en Miami (Florida, EE.UU.), y muestra la dinámica en una estación de radio donde Arcángel es un locutor.

El disco, el cual Kris Floyd como 'muy personal y muy íntimo', narra con la peculiaridad que lo caracteriza vivencias tanto en el plano amoroso, como en otros aspectos de su vida personal y profesional.

Para Kris Floyd, el tema homónimo del disco evoca la nostalgia por el camino profesional recorrido, que incluye logros como componer para grandes como J Balvin, Selena Gómez, Yandel, Thalía, entre otros, y su compromiso por mantener la sencillez de sus orígenes.

'Es haciendo referencia a que hay quienes saben que he trabajado con toda esa gente, y quizás piensan que uno va a cambiar por eso. Pero más bien es explicando que yo sigo siendo el mismo, de cómo me esfuerzo todos los días por seguir creciendo profesionalmente, pero sin dejar mi verdadera esencia, mi sencillez', explicó.

Kris Floyd colaboró en 'Malos Hábitos', tema que forma parte del disco 'The Kids That Grew Up On Reggaeton-Neon Tapes', del galardonado productor Tainy.

Kris Floyd forma parte del prestigioso roster de NEON16, incubadora de talentos liderada por Lex Borrero y Tainy.

Recientemente, lanzó sus sencillos 'Complicado', 'Códigos', 'CERO', '7/24', 'Siempre Tarde', 'Ser Ella', y 'Ser Libre. También colaboró con Tainy y DaniLeigh en el sencillo 'Falta', y como compositor en el tema 'Tu Veneno' de J Balvin. EFE

