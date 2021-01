Artista urbano puertorriqueño Darkiel lanza nuevo tema 'Cuánto Vale'

San Juan, 22 ene (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Darkiel, conocido por personificar a Nicky Jam en la serie de Netflix 'Nicky Jam: el ganador', lanza este viernes su nuevo sencillo 'Cuánto Vale'.

Lanzado bajo el sello de Chosen Few Emerald Entertainment/CMN/On Fire Music y BMG y producido por Wise 'The Gold Pen', 'Cuánto Vale' es un tema dedicado a 'los que creen en el amor por siempre', en una sociedad en donde ya no se valora el amor como antes, según explicaron los representantes de Darkiel en un comunicado de prensa.

'Definitivamente siempre es bueno cantarle al amor, pero al amor real, con aquel que sientes mariposas en el estómago y lo único que quieres es estar todo el tiempo con la persona amada. Ese amor que se ve en las películas, pero que ya la sociedad ha desvalorizado por temor al compromiso', dijo Darkiel.

'Con este tema busco volver a visibilizar el amor que dura para toda la vida y me pregunto cuánto vale encontrar un amor así. Posiblemente esta sea la misma pregunta de muchos y espero que la podamos contestar todos juntos', expresó Darkiel sobre el significado detrás de la canción.

'Cuánto Vale' viene además con un video filmado en San Juan y dirigido por Ramón Cruz.

Siguiendo la línea de la canción, en el audiovisual se muestran varias historias de amor en las que se viven momentos mágicos, en las cuales 'reinan la felicidad entre dos personas que se aman, y quienes le dieron una oportunidad al amor y decidieron estar juntos por siempre'.

Darkiel cuenta actualmente con más de 500 millones de vistas totales en su canal de YouTube, y entre sus lanzamientos más importantes se incluyen 'Aquí estás tú', 'Me dijeron', 'Te Llamé Borracho' en colaboración con el también artista urbano puertorriqueño Jon Z.

'Te Llamé Borracho' obtuvo certificación Oro y Platino por la Asociación de la Industria Discográfica (RIAA, en inglés).

Mientras, el tema 'Me siento bien' ('remix') ya cuenta con más de 34 millones de vistas combinadas en YouTube, entre la versión original y la remezcla.

Además, durante la cuarentena fue uno de los primeros artistas latinos en presentarse en la serie de conciertos de Billboard 'Live-At-Home'. EFE