Arturo Chacón celebra a las madres con composición propia y revive clásicos

Ciudad de México, 10 may (EFE).- El tenor mexicano Arturo Chacón se une musicalmente a los festejos del Día de las Madres con una canción muy personal, escrita por él mismo un año atrás cuando el encierro por la pandemia era algo inminente.

'Hace un año nunca pensamos que la pandemia se alargaría hasta mayo y se me ocurrió cantar lo mismo que cantaba siempre, pero me di cuenta que no había canciones suficientes para las mamás', asegura Chacón este lunes a Efe.

El resultado fue 'Te traigo serenata', canción marcada por la realidad que muchas personas enfrentan al estar distanciados de sus familiares como una medida de seguridad frente a la covid-19.

'Es una canción para una mamá que está lejos', dice, y recalca que él mismo ha estado alejado de la suya desde el año pasado. 'Es una canción que surgió del corazón, la sentí completamente natural y orgánica y es un tema que me gusta mucho', menciona.

El tema cuenta con la participación en la guitarra de Julio Ramírez, integrante de la agrupación Reik, y el propio hijo de Arturo.

A este lanzamiento lo acompañan dos sencillos más que celebran en grande a las madres y a las mujeres: 'Mujer divina', del mítico Agustín Lara, y 'Mujeres divinas', de Martín Urieta, que fue popularizada en la voz de Vicente Fernández.

''Mujer divina' fue una de las primeras canciones que canté cuando estudiaba ópera, en uno de mis exámenes la canté y me encantó', recuerda Chacón.

De 'Mujeres comentó que es una canción que solía cantar 'en todas las salidas a pasear con mis amigos, desde que tenía 14 años no ha faltado. Escuché cantarla al propio Martín Urieta y tiene un gran significado como el respeto a las mujeres', apunta.

Estos tres sencillos son parte del disco 'De mi casa a tu casa' que ha ido mostrando desde septiembre del 2020 y que terminará de salir en el mismo mes pero del año en curso.

Chacón, además, se confiesa afortunado de ser uno de los pocos artistas que ha tenido la oportunidad de volver a los escenarios. Actualmente, se encuentra en Rusia donde graba su quinta producción del año, 'La Traviata'.

Próximamente, el tenor visitará Stuttgart, cantará en Budapest en un homenaje a Giuseppe Verdi y dará un concierto en Viena con Plácido Domingo. EFE