Aryna Sabalenka, ganadora en Zhuhai, sigue intratable en China

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka se proclamó vencedora del torneo Elite de Zhuhai (China) al vencer este domingo en la final a la holandesa Kiki Bertens por 6-4 y 6-2.

La jugadora de Minsk, de 21 años, se hizo así con el tercer título este año (Shenzhen y Wuhan, también en China) y el quinto de su carrera, que le hará subir tres puestos en la lista mundial de este lunes y colocarse undécima, a 815 puntos de la estadounidense Serena Willams.

'Para la próxima temporada me gustaría ganar en algún sitio más, en vez de China, pero también en este país', dijo Sabalenka. 'Estoy muy contenta con este título y acabar así la temporada individual es impresionante', añadió.

Bertens dominaba por 4-1 en sus enfrentamientos con la bielorrusa, que no obstante se ha impuesto en los dos últimos. En Wuham este año, y en el de este domingo en Zhuhai, donde se impuso en 76 minutos.

'Creo que en los dos últimos encuentros he jugado un poco más agresiva y he mantenido la calma desde el principio hasta el final. Eso me ha ayudado mucho para romper su saque y ser consistente. Me he mantenido concentrada en cada punto e intentando mantener esa calma dentro de mi', comentó Sabalenka que sumó 17 golpes ganadores y solo 14 errores no forzados.

La bielorrusa competirá esta próxima semana en las Finales WTA de Shenzhen (China) aunque en el cuadro de dobles, donde forma pareja con la belga Elise Mertens y son las primeras favoritas, gracias a sus triunfos en el US Open, Indian Wells y Miami. EFE.