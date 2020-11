Ascender colosos a ciegas

Sergi Escudero.

Barcelona, 7 nov (EFE).- Si escalar las grandes montañas del mundo ya es un reto mayúsculo para un ser humano, hacerlo sin el sentido de la vista como pretende el atleta paralímpico Gerard Descarrega (Tarragona, 1994) se convierte en toda una heroicidad.

Descarrega, el alpinista catalán Òscar Cadiach, quien ha ascendido los 14 ochomiles del planeta sin oxígeno embotellado y le hará de guía, y el atleta leonés Xisco López se han propuesto ir subiendo montañas de una dificultad progresiva sin ponerse límites hasta completar el proyecto 'Cumbres a Ciegas', que empezará en 2021.

Así, primero afrontarán algunas montañas ubicadas en el territorio español como el Teide (3.718 metros), la cima más alta del país, para después ascender otros colosos de Europa como el Mont Blanc francés (4.808 metros), la más alta de la Unión Europea.

Más tarde visitarán otros continentes con la excusa de subir montañas míticas antes de enfrentarse al objetivo final: atreverse con los ochomiles asiáticos.

'La pandemia del coronavirus ha hecho darme cuenta de que se tiene que vivir el momento, y dentro de unos años no quiero arrepentirme de no haber hecho algo que ya no pueda hacer entonces. Las cosas se deben realizar cuando sientes la ilusión', sentencia Descarrega a EFE.

'El objetivo final de subir un 8.000 sería a largo plazo y no nos hemos fijado una fecha concreta para llevarlo a cabo. No hay prisa. Tú puedes estar muy en forma como atleta y no tolerar la altura. Llegaremos hasta donde nos deje la montaña', añade.

Este pasado verano, Descarrega, Cadiach y López ya hicieron un aperitivo de 'Cumbres a Ciegas' con el ascenso al Aneto (3.403 metros), la cima más alta de los Pirineos.

'Soy muy amigo de Òscar Cadiach y siempre comentábamos que teníamos que hacer un proyecto juntos. Creo que ahora ha llegado el momento. Por otro lado, con Xisco López mantenemos una amistad desde la infancia, y él también es montañista', explica Descarrega, un apasionado de la naturaleza que perdió progresivamente la visión durante su infancia a causa de una retinosis pigmentaria.

Considera que la ascensión al Aneto 'fue todo un éxito porque, a pesar de la paliza física que supone una expedición de 40 horas de duración desde Artiga de Lin, pudimos subir y bajar sin ningún accidente'.

El atrevimiento de Descarrega tiene un precursor. Erik Weihenmayer, nacido en Princeton (Estados Unidos) en 1968, se convirtió el 25 de mayo de 2001 en el primer alpinista invidente que llegó a la cima del Everest, la montaña más alta del mundo, lo que le comportó ser portada de la prestigiosa revista 'Time'.

Pero el proyecto 'Cumbres a Ciegas' no es el único objetivo del joven tarraconense para 2021. Descarrega también pretende revalidar el oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en los 400 metros lisos de la categoría T11.

'Mi ilusión sería repetir aquel triunfo, y me estoy preparando para ello. Tengo la esperanza y la ilusión de que se celebren los Juegos de Tokio en el verano del 2021, a pesar de que a veces pones la televisión y llegas a dudar de que puedan hacerse', admite el atleta.

Una vez Descarrega haya competido en los Juegos Olímpico de Tokio, se unirá a Cadiach y López para empezar la aventura en las montañas. EFE

