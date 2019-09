Ascienden a 30 los fallecidos por el huracán Dorian en las Bahamas

“Si no hubiera sido por la rápida llegada de ayuda de Estados Unidos, las cifras de fallecidos serían aún mayores y no habríamos avanzado tanto en lo que a la distribución de ayuda se refiere”, subrayó.

Además precisó que no sabe cuándo se iniciarán los vuelos para personas que no son mayores o no están enfermas, que son las primeras en ser rescatadas, pero confía en que sea en “cinco días” y serán trasladados gratuitamente a Nassau.

Opinó también que el desastre vivido en ambas islas del archipiélago va a ser “devastador para toda una generación” que tardará “mucho en superar” lo vivido.

Previamente, el ministro de Salud, Duane Sands, había informado que la cifra era de 23.

Tras entregar el nuevo balance oficial de víctimas, el ministro Sands subrayó que “los números van a ser muchísimo mayores que 23. Significativamente mayores”.