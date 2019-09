Asesina confesa de Gabriel asegura que planeaba suicidarse

Un reportaje publicado por el periódico El país explicó que la dominicana dejo la camiseta del menor abandonada ya que “ quería que la cogieran, porque no era capaz de decirlo con sus propias palabras”. “yo quería que me atraparan”, dijo. Sin embargo, esta anteriormente había declarado ante un juez instructor que lo hizo “porque quería darle esperanzas” al padre del menor.

Quezada confirmó que ese el día del homicidio esta “ no quería matarlo ” y solo “ le tapó la boca para que se callara ”. No obstante, esta usó la camiseta del menor para despistar a la Guardia Civil de España.

“Dejaría a mi perra en la cocina con agua y comida y la puerta de la terraza abierta. Y coger todos los medicamentos que llevaba, tomármelos y echarme en el sofá”, agregó.

De acuerdo con la publicación del periódico El País, la defensa de Quezada se ha desviado por el hecho de que la acusada no avisó sobre la muerte del menor al decir: “Me quedé paralizada, toqué al niño, vi que no respiraba y me quedé bloqueada. No sabía que hacer”, explicó la asesina confesa.

Pese a esto, el abogado de la parte acusadora, Francisco Torres, hizo constar que Quezada no ha podido explicar la hemorragia cerebral masiva que aparecía en la autopsia del menor, si Gabriel le ayudó a bajar del coche la pala y el hacha, y si ella había intentado envenenar a Gabriel con antelación o descuartizar el cadáver.

La mujer aseguró que “solo quería que se callara, que me dejara de decir esas cosas”. “De lo demás no me acuerdo”.

Añadió: “Le puse la mano en el pecho y no respiraba. Estaba gritando negra, fea, tú no me mandes que no eres mi madre, quiero que mi madre se case con mi padre, no quiero que esté contigo, vete a tu país, y yo “estaba muy nerviosa, “solo quería que se callara, pero no quería matar al niño, simplemente le tapé la boca”.

La acusada hizo la declaración antes de romper en llanto, según el video de la audiencia publicado por el periódico 20 minutos.

Asimismo, expresó que se “quedó bloqueada” y se puso a “fumar como loca”, entonces vio una pala y “decidió hacer un agujero”.

De acuerdo con la grabación de la audiencia, la mujer oriunda de La Vega, en momentos estaba firme mientras declaraba y en otros rompía en llanto.