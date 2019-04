$!Asesores de Putin y Trump abordan relaciones bilaterales en Moscú

“Hubo reuniones en la administración, sí. Con Ushakov. (Se abordaron) temas de las relaciones bilaterales”, indicó en su rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien no reveló más detalles salvo que las partes no trataron una posible nueva reunión entre Putin y el presidente de EEUU, Donald Trump.

Los dos se reunieron en julio pasado en Helsinki y desde entonces no se ha producido una nueva cumbre entre ambos líderes.

Según las fuentes citadas por RIA Nóvosti, Hill también se reunió durante su estancia en la capital rusa con el viceministro de Asuntos Exteriores Serguéi Riabkov, con quien habló de la situación en Venezuela y en Siria, así como de las relaciones bilaterales.

El conflicto en Siria es uno de los temas en el Moscú y Washington “mantienen un cierto diálogo productivo”, señaló la fuente, en tanto que en el caso de la crisis en Venezuela las dos partes tienen “diferencias bastante profundas”.

EEUU fue el primer país en reconocer, junto a una cincuentena de naciones, al jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo del país andino, después de que el 23 de enero se proclamara gobernante interino, mientras que Rusia es, junto con China y Turquía, fiel aliado del presidente Nicolás Maduro.

Durante la reunión no se trató la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, que se difundirá censurado este jueves y en el que destaca la principal conclusión de que ni Trump ni su entorno conspiraban con el Kremlin para ganar las elecciones a la Casa Blanca en 2016 a la demócrata Hillary Clinton.

“La publicación del informe es altamente esperada en EEUU, pero no aquí. Para nosotros este no es un tema de interés, temor o preocupación. Todos estos informes de Mueller y otros documentos no han revelado nada hasta hoy. Por ello tenemos cosas más importantes e interesantes en las que centrarnos”, dijo Peskov al respecto.