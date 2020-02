Ashleigh Barty: 'Nada puede debilitar el espíritu de los JJ.OO.'

Doha, 23 feb (EFE).- No hay temor ni presión en la australiana Ashleigh Barty sobre su puesto de número uno del mundo, ni tampoco sobre el coronavirus respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio, un evento cuyo espíritu, según ella, 'no puede debilitarse con nada'.

'Ante todo no hay presión para mí como número uno', dijo Barty en su primera comparecencia en el Abierto de Catar donde compite por primera vez en sus 18 ediciones y donde reaparece en el circuito tras sufrir una lesión en un pie.

'Creo que todas las chicas que me presionan, me desafían, nos hacen mejores jugadoras de tenis y creo que lo mejor es que nos desafiamos todos los días', señaló la número uno del mundo.

'Me siento bien. Necesitaba tener unos días libres extra sólo para dejar que mi cuerpo se asentara. Tuvimos un par de pequeños problemas después del Abierto de Australia. Me hubiera encantado poder jugar la semana pasada (Dubai) y esta semana, porque nunca he jugado ninguno de estos torneos. Pero fue agradable pasar algo de tiempo en casa con mi familia', comentó.

Doha es el primer torneo que juega Barty después de disputar los anteriores tres en su país: Brisbane, Adelaida, donde ganó el título, y Abierto de Australia, donde cayó en semifinales contra la estadounidense Sofia Kenin.

Sin tocar la raqueta durante diez días y repuesta de su lesión en el pie, 'tuve que darme ese tiempo extra sólo para asegurarme de que no descarrilara el resto de mi temporada', dijo, la ganadora de Roland Garros el año pasado afronta ahora el torneo catarí, que ha reunido a seis de las diez primeras del mundo.

Para Barty el coronavirus no ha sido un problema. 'No he viajado desde el brote. He estado en Australia y sé que la cuarentena en Australia ha sido fantástica. Obviamente es un momento difícil para la gente de todo el mundo, porque está afectando más de lo que pensamos y creo que todos tienen diferentes cuarentenas según el lugar donde viven y los países en los que están', añadió.

'Para mí, no ha tenido un efecto masivo y espero que no lo tenga, habrá que tocar madera', apuntó la australiana que sueña con su primera intervención en unos JJ.OO. y cree que esta enfermedad no afectará al evento.

'En mi opinión, nada puede debilitar el espíritu de los Juegos Olímpicos. Personalmente estoy muy emocionado por mis primeras Olimpiadas. Para mí, representar a tu país es lo mejor que puedes hacer y a nivel olímpico es la cima', señaló.

'Estoy muy emocionada y es una semana que realmente quiero priorizar este año e intentar hacer lo mejor que pueda, no sólo para jugar en los Juegos Olímpicos, sino para ir allí y ganar e intentar ganar una medalla para mí y mi país. Creo que es una semana del año que estamos deseando y priorizando definitivamente', dijo la número uno. EFE.