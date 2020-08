Ashley Young no tiene preferencias entre Sevilla y United para la final

Roma, 15 ago (EFE).- El inglés Ashley Young, lateral del Inter de Milán que se jugará este lunes contra el Shakhtar Donetsk la semifinal de la Liga Europa, aseguró este sábado que no tiene ninguna preferencia entre el Sevilla y el Manchester United, los otros dos semifinalistas, para la eventual final del torneo continental.

Young, que a sus 35 años dejó al Manchester United en enero tras nueve temporadas para incorporarse al Inter de Antonio Conte, negó que la posibilidad de medirse con su exequipo en la final de Colonia del 21 de agosto suponga una 'motivación extra', en una entrevista publicada por la UEFA.

'(Jugar contra el United) no sería una motivación extra. Nosotros obviamente queremos llegar a la final, pero no pensamos en ningún rival particular. Ahora nos centramos solo en el Shakhtar, en el próximo partido', afirmó Young, uno de los líderes del Inter.

El lateral inglés expresó su satisfacción por jugar en el club milanés y entrenar con un técnico 'de mentalidad ganadora' como Conte y advirtió de los peligros que supone el duelo con el Shakhtar ucraniano de este lunes.

'En general prefiero jugar contra equipos que no se encierran y que juegan atacando. Quien juegue mejor ese día, va a ganar. Creo que con el Shakhtar será un partido buenísimo', afirmó el experto inglés.

'Hemos visto varios vídeos del Shakhtar, por ejemplo contra el Basilea (en los cuartos de final), son un equipo fuerte. De no ser así, no estarían en la semifinal. Estamos ansiosos por medirnos con ellos y al acabar el partido veremos qué habrá pasado', añadió.

Las semifinales de la Liga Europa, a partido único en Alemania, se abrirán este domingo con el Sevilla-Manchester United y el lunes tocará al Inter contra el Shakhtar Donetsk. La final se jugará en Colonia en viernes 21 de agosto. EFE