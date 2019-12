Así celebraron la Navidad las celebridades mexicanas

México, 26 dic (EFE).- Angélica Rivera, Thalía o Carlos Rivera fueron algunas de las celebridades mexicanas que festejaron la Navidad por todo lo alto y no perdieron la oportunidad de compartirlo por redes sociales con sus seguidores.

La actriz y exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, fue vista en una fotografía que publicó su hija Sofía, causando gran sorpresa por reaparecer en redes sociales junto a su exmarido José Alberto 'El Güero' Castro.

El productor de telenovelas mexicanas, quien estuvo casado con Rivera entre 1994 y 2008, aparece en la fotografía con sus tres hijas Sofía, Fernanda y Regina, y la ex primera dama, lo que ha hecho que aparezcan los rumores sobre una posible reconciliación.

Aunque ellos lo negaron pública y tajantemente, la familia posa visiblemente feliz delante de un árbol con decoración navideña.

Thalía, por su parte, compartió una instantánea junto a un pastel con motivos navideños y, además, este miércoles publicó una segunda fotografía en la que aparece la cantante con un traje rojo con flecos y lentejuelas y una falda, también roja, de raso.

'¡Navidad fue increíble! Próxima parada... año nuevo 2020', escribió junto a la imagen, en la que se mostró visiblemente feliz.

El cantante Carlos Rivera compartió una imagen en la que aparece sonriente, sentado en una escalera rodeado de nochebuenas, la planta característica de la Navidad y nativa de México. '¡Feliz Navidad, Riveristas!', escribió..

Eugenio Derbez, por su parte, publicó varias fotografías junto a su familia alrededor de un Santa Claus con el texto 'Siempre le dedicamos mucho tiempo al trabajo y vivimos muy deprisa. Por eso me encantan estas fechas, porque nos vemos obligados a parar un poco y dedicarle tiempo a la familia y amigos. Feliz Navidad!!!'.

La actriz Kate del Castillo apareció disfrazada con un pijama de El Grinch, un villano que programa arruinar la Navidad, junto a su hermana y su sobrino. Además, también aparecen en la imagen sus padres Eric del Castillo y Kate Trillo.

TODOS QUIEREN FELICITAR LA NAVIDAD

La familia de cantantes Fernández también felicitó la Navidad por redes sociales, tanto a sus seguidores como a sus más allegados. El abuelo Vicente Fernández, 'Chente', publicó una fotografía en la que aparece sonriente.

'A toda mi familia que me sigue en las redes, no crean que se me olvidó este día tan importante. Les deseo una muy feliz Navidad y que el año venidero los haga pedazos la dicha y los destroce la felicidad. Que dios los bendiga', escribió en la publicación el rey de la ranchera.

El hijo de Fernández, Alejandro 'El Potrillo' Fernández, demostró su amor por sus cinco hijos en una fecha tan especial publicando dos instantáneas en las que posa junto a todos ellos, en la primera vestidos de blanco y en la segunda de beige y verde oscuro.

Del mundo de la canción también Luis Miguel publicó una escueta imagen con fondo negro y letras doradas, además de un breve vídeo con el mismo estilo, promocionando su disco de villancicos y felicitando la Navidad.

La modelo Michelle Salas, hija de 'El Sol de México' y nieta de la célebre actriz de la época del oro del cine mexicano Silvia Pinal, hizo alarde de su estilo vestida de blanco en una fotografía junto a un enorme árbol de navidad, bajo al que se ven las figuritas del Belén y unas cuantas bolsas de regalo.

La actriz y cantante Danna Paola felicitó la Nochebuena a sus seguidores también vestida de blanco sentada delante de una chimenea con decoración decembrina.

Lucero, la célebre cantante, aprovechó estas importantes fechas para comunicar -a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a un árbol de Navidad- que el próximo 6 de junio ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, pero también compartió sus mejores deseos para sus seguidores.

La icónica actriz Verónica Castro, siempre enigmática y poética en sus publicaciones, colgó en su Instagram un vídeo de dos nutrias sobre el agua junto al que escribió 'Feliiiz Navidad'. EFE