Así explicó Setién su método en EFE

Madrid, 13 ene (EFE).- Enrique Setién (Santander, 27 de septiembre de 1958), nuevo entrenador del Barcelona, es un amante del fútbol de toque, del buen trato de balón. No concibe otra forma de encarar un partido de fútbol.

El cántabro tuvo la ocasión de explicar su método en la agencia EFE, el 26 de abril de 2017, cuando entrenaba a la UD Las Palmas. En la sede central de la Agencia EFE en Madrid, rodeado de un puñado de representantes de medios de comunicación, Setién desglosó sus pensamientos, su pasión por Messi y su convicción de no renunciar nunca a su idea del fútbol.

Estos son los diez mandamientos de Quique Setién:

1 - 'Lo que más me gusta de Messi es que es capaz de hacer lo mejor todos los domingos durante diez años. Cada partido nos deja algo que se queda en el recuerdo y la memoria. Me gusta ver cómo cuando mete el gol 500, con lo que supone para él, lo primero que hace es señalar al compañero que le da el pase. Se dedica a lo que le gusta, jugar al fútbol. No vi a Di Stéfano ni a Pelé, pero he podido ver a Messi y le estaré siempre agradecido'.

2 - 'Griezmann está apareciendo y tiene mucho que agradecer al Cholo Simeone. Tiene unas grandísimas condiciones, pero ese entusiasmo, ganas e intensidad de los partidos es lo que le ha hecho crecer. Hubo una época que no lo tenía. Hoy, es un grandísimo futbolista que, además de marcar goles, recupera balones en su área, trabaja como un animal. Es la misma sensación que tuve yo con Luis Aragonés después de venir del Racing. Yo con el balón era muy bueno, pero cuando tienes un entrenador que está encima, te inyecta sudar sangre. Si tienes calidad te da lo que te falta. Es lo que consiguió Simeone con Griezmann'.

3 - 'Supongo que sabéis cómo es mi trabajo. Si no estáis de acuerdo con esto es mejor que contratéis a otro, porque yo no voy a cambiar. No voy a modificar lo que siento para hacer algo que no me gusta'.

4 - Late aún en Setién el recuerdo del fino centrocampista que fue, del jugador que se frustraba cuando un compañero pegaba un patadón, porque lo único importante era despejar el balón. Aún cuando tiene tiempo se apunta con los veteranos en la playa del Sardinero -'disfruto esos partidos como cuando jugaba en el Bernabéu'-. Y lo aplica a su filosofía del juego.

5 - 'No he visto a ningún niño en el patio del colegio que juegue al fútbol y no quiera el balón. Al 95 por ciento de los futbolistas les encanta el fútbol y, sin embargo, hay equipos que se pasan el tiempo corriendo detrás del rival. ¿Por qué no puedes tener tú el balón desde el principio?'.

6 - 'Todo lo que hago lo he copiado y la mayor referencia ha sido Cruyff, porque yo jugaba contra el Barcelona y no paraba de correr detrás del balón y no llegabas nunca a cogerlo. Empiezas a estudiarlo y ves que eso es lo que te gusta'.

7 - 'El ajedrez te enseña que tienes que frenar tus impulsos'. Lo que me gusta es estar en el campo, relacionarme con los futbolistas, el contacto con el balón, el olor del césped. Eso es la realidad para mí del fútbol. El resto (ruido mediático) sé que es necesario, pero no me gusta'.

8 - 'Hay un déficit que sé que tengo que mejorar. Siento que necesito que me inyecten algo de sangre, porque el fútbol hoy en día no es sólo jugar bien. Hay que competir y ganar, pero también es más fácil cambiar el curso de un río que el carácter de una persona'.

9 - 'Mi mensaje a los futbolistas es; 'no te conformes con lo que haces, tienes que seguir' y eso me lo aplico a mí'.

10 - 'No aspiro a tener un coche más grande, ni una casa más grande sino a ser feliz. Ni siquiera entrenar a un equipo mejor, sino a un equipo que de verdad sienta lo que yo, que me entienda'. EFE