Así llegan los 24 de España

Las Rozas (Madrid), 12 jun (EFE).-

-------------------------- PORTEROS -----------------------------

- UNAI SIMÓN (Athletic Club, 24 años)

2020-21: 43 partidos, 43 titular, y 52 goles en contra.

Campeón de la Supercopa de España.

Selección absoluta: 7 partidos, 5 goles en contra y 0 títulos.

Ha sido el elegido para la titularidad por Luis Enrique en el recorrido desde el pasado mes de noviembre hasta la Eurocopa 2020, en un total de siete partidos, los siete que suma en la selección, con cinco goles en contra y con algunas dudas. También lo es si seguirá como el designado para el torneo continental. Tiene ventaja para serlo a sus 24 años, con detalles por pulir, como los centros aéreos laterales y el balón parado, y con un desafío por cumplir.

- ROBERT SÁNCHEZ (Brighton, 23 años)

2020-21: 28 partidos, 28 titular y 27 goles en contra.

Selección absoluta: 0 partidos, 0 goles en contra y 0 títulos.

'Tiene un potencial muy grande', expresa Luis Enrique del guardameta de 23 años del Brighton. Su confianza en él es indudable, hasta el punto que también puede tener recorrido en la Eurocopa 2020. Aún no ha debutado con la selección por diferentes circunstancias; ante Portugal por la sobrecarga de Laporte que agotó los cambios y ante Lituania por el positivo por Covid-19 de Busquets. Pero su estreno ya está a punto. En diciembre asumió la titularidad en el Brighton y ya no la soltó. Tiene reflejos, buen juego con los pies... Y una proyección magnífica, que quizá sea ya visible en la Eurocopa 2020.

- DAVID DE GEA (Manchester United, 30 años)

2020-21: 36 partidos, 36 titular y 46 goles en contra,

Selección absoluta: 45 partidos, 36 goles en contra y 0 títulos.

La imagen en la final de la Liga Europa, desolado por haber fallado el último penalti, el definitivo, el vigésimo segundo, también por no haber podido parar ninguno, ilustra la conclusión del curso con su club, el Manchester City, con el que también perdió en el tramo final la titularidad en la 'Premier League', como antes lo había hecho con la portería de la selección española. 'Es un fenómeno. Es un tío que suma en cualquier situación cuando juega y cuando no, cuando viene de perder una final o de hacer un gran partido', dice Luis Enrique.

-------------------------- DEFENSAS -----------------------------

- MARCOS LLORENTE (Atlético de Madrid, 26 años)

2020-21: 45 partidos, 41 titular, 13 goles y 12 asistencias.

Campeón de la Liga.

Selección absoluta: 5 partidos, 0 goles y 0 títulos.

Su impacto en la Liga, en el fútbol español y en el Atlético de Madrid ha sido extraordinario en esta temporada, como uno de los líderes del campeón que diseñó Simeone, capaz de jugar en cualquier lado que le propongan -a la selección ha llegado como lateral, en el equipo rojiblanco ha sido sobre todo interior derecho, pero también carrilero, medio centro, delantero, media punta y extremo- y de marcar trece goles y dar doce asistencias en esta campaña. Doce de esos tantos lo transforman en el centrocampista más goleador de la Liga recién terminada. Determinante en el Atlético de medio campo para arriba, apunta a lateral derecho en el esquema de Luis Enrique.

- CÉSAR AZPILICUETA (Chelsea, 31 años)

2020-21: 43 partidos, 40 titular, 1 gol y 3 asistencias.

Campeón de la Liga de Campeones.

Selección absoluta: 25 partidos, 0 goles y 0 títulos.

Siempre pendiente de cada convocatoria, de vuelta a la selección dos años y medio después para la Eurocopa 2020, además como capitán del campeón de Europa, el Chelsea, el defensa central en el equipo londinense, en una línea de tres, acude como lateral derecho al torneo continental, su posición natural, con 'la espina clavada' de demostrar el jugador que es también como internacional. Uno de los hombres más experimentados entre los 24, presente en Brasil 2014, en Francia 2016, en Rusia 2018 y ahora en la Eurocopa 2020 a las órdenes de Luis Enrique, con el que sólo ha jugado tres encuentros. Su temporada ha sido magnífica, coronada como rey de Europa.

- DIEGO LLORENTE (Leeds, 27 años)

2020-21: 17 partidos, 15 titular y 2 goles.

Selección absoluta: 8 partidos, 0 goles y 0 títulos.

Un falso positivo de Covid-19 le apartó de la concentración de la selección desde el pasado martes hasta este viernes y las lesiones marcaron su inicio de temporada con el Leeds United. Si en todo el primer tramo hasta febrero apenas jugó dos partidos en la 'Premier', luego se hizo con el puesto de titular con rotundidad, inamovible de él en las últimas trece jornadas. En la primera convocatoria en septiembre de 2018 ya contó con él Luis Enrique, prueba de la confianza en el central que surgió de la cantera del Real Madrid y que despuntó en la Real Sociedad ante de irse a Inglaterra, donde su primera campaña no ha sido como la esperaba.

- ERIC GARCÍA (Manchester City, 20 años)

2020-21: 11 partidos, 9 titular y 0 goles.

Campeón de la 'Premier'.

Selección absoluta: 8 partidos, 0 goles y 0 títulos.

El jugador más joven de la convocatoria de Luis Enrique sólo ha jugado cinco partidos con Pep Guardiola en todo 2021, por su decisión de dar por concluido su contrato para fichar por el Barcelona. Ahora llega a la Eurocopa como uno de los centrales más interesantes y con más proyección de los últimos tiempos, con su capacidad para jugar con el balón y con la convicción del técnico en él, como prueba su inclusión en la lista -y quizá en el once- con tan poco recorrido este curso. En la selección acumula ocho duelos. 'Tenemos una confianza ciega en Eric', dijo en marzo Luis Enrique.

- AYMERIC LAPORTE (Manchester City, 27 años)

2020-21: 27 partidos, 24 titular y 2 goles.

Campeón de la 'Premier'.

Selección absoluta: 1 partido, 0 goles y 0 títulos.

Nacionalizado hace un mes, el pasado 12 de mayo, ha cambiado la selección de Francia, en la que fue convocado tres veces por Didier Deschamps, pero no llegó a debutar, por la española. 'Estoy aquí porque he querido, mi objetivo es el mismo que España', remarcó el central el 5 de junio, un día después de su debut como internacional frente a Portugal, dentro de la innovadora combinación de dos centrales zurdos, con él por el perfil derecho. Su forma de salir jugando es un plus para España, aunque esta campaña haya sido suplente en la defensa del City en los últimos cinco duelos de su equipo, incluida la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea.

- PAU TORRES (Villarreal, 24 años)

2020-21: 44 partidos, 44 titular, 3 goles y 2 asistencias.

Campeón de la Liga Europa.

Selección absoluta: 8 partidos, 1 gol y 0 títulos.

Sin 'ninguna presión', Pau Torres está preparado para la Eurocopa 2020 mientras su crecimiento se multiplica en el Villarreal y en la selección, con unas cualidades que lo elevan como un defensa deseado por muchos clubes, por su 1,91 metros, por su calidad con el balón, por la salida que da al equipo, por su pase largo... Por una cantidad de virtudes que lo han hecho internacional. Además, llega a la cita como campeón de la Liga Europa y con una ambición visible.

- JORDI ALBA (Barcelona, 32 años)

2020-21: 49 partidos, 46 titular, 5 goles y 14 asistencias.

Campeón de la Copa del Rey.

Selección absoluta: 72 partidos, 8 goles y 1 título (1 Eurocopa).

Campeón en la Eurocopa 2012, es uno de los supervivientes de los últimos grandes torneos de la selección española, con la experiencia y la jerarquía que eso supone para un grupo como el que presenta España, pero además es un futbolista crucial para cualquier equipo, por la facilidad que tiene para subir y asistir en el lateral zurdo. Con el Barcelona ha dado este curso 14 asistencias y ha marcado cinco goles en 49 encuentros; es decir, ha participado en 19 tantos. También apunta a titular en el esquema de Luis Enrique.

- JOSÉ LUIS GAYÁ (Valencia, 26 años)

2020-21: 34 partidos, 32 titular, 1 gol y 7 asistencias.

Selección absoluta: 14 partidos, 2 goles y 0 títulos.

Ha sufrido este temporada con el Valencia, el equipo al que capitanea y con el que ha logrado la permanencia en el tramo final de LaLiga Santander, en otro curso agitado en el club en el que despuntó hace años para ser lo que es ahora, además ya con un recorrido de 14 partidos con la selección española. Doce de ellos son a las órdenes de Luis Enrique y el último el pasado viernes ante Portugal, cuando ejerció de titular. En el debut apunta a suplente.

-------------------------- CENTROCAMPISTAS ----------------------

- SERGIO BUSQUETS (Barcelona, 32 años)

2020-21: 50 partidos, 42 titular, 0 goles y 5 asistencias.

Campeón de la Copa del Rey.

Selección absoluta: 123 partidos, 2 goles y 2 títulos (1 Eurocopa y 1 Mundial).

'Busquets estará en la lista seguro', zanjó el pasado jueves Luis Enrique cuando fue preguntado por el capitán de la selección española, que está 'perfecto y asintomático', que ha seguido un plan de trabajo individualizado y con el que el técnico espera poder contar cuanto antes, después de abandonar la concentración por el positivo por Covid-19 del pasado domingo. Uno de los líderes del equipo, con una cualidades indiscutibles, tanto como su recorrido en la selección. Es el único campeón del mundo que queda en la lista.

- RODRIGO HERNÁNDEZ (Manchester City, 24 años)

2020-21: 53 partidos, 45 titular, 2 goles y 4 asistencias.

Campeón de la Premier.

Selección absoluta: 19 partidos, 1 gol y 0 títulos.

Su progresión es ilimitada como medio centro, consolidado con tan solo 24 años en una posición tan determinante para cualquier equipo, tan decisivo como lo fueron jugadores en ese puesto para España en el ciclo de triunfos Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012, porque tenía los mejores. Es el relevo natural de Sergio Busquets y una garantía para el centro del campo. Ha jugado 53 choques este curso. Sin Busquets, será titular en el estreno ante Suecia.

- KOKE RESURRECCIÓN (Atlético de Madrid, 29 años)

2020-21: 45 partidos, 42 titular, 1 gol y 2 asistencias.

Campeón de Liga.

Selección absoluta: 50 partidos, 0 goles y 0 títulos.

El capitán del Atlético, el motor en el medio campo del campeón de la Liga, se ha revitalizado y reivindicado por una temporada imponente, pero también ha recuperado un sitio en la selección. Hace un año no habría jugado la Eurocopa, ahora sí. Y previsiblemente como titular. Ha remontado a ojos de Luis Enrique, que lo reclutó de nuevo. Desde el 11 de octubre de 2018, en la goleada por 1-4 a Gales, hasta el 11 de noviembre de 2020 no jugaba con la 'Roja', de la que ahora tiene un papel transcendente, por fútbol, por experiencia, por recursos... Es uno de los cinco supervivientes del Mundial de Brasil 2014.

- THIAGO ALCÁNTARA (Liverpool, 30 años)

2020-21: 30 partidos, 25 titular, 1 gol y 0 asistencias.

Selección absoluta: 42 partidos, 2 goles y 0 títulos.

Del Bayern Múnich pasó el pasado verano al Liverpool el talentoso medio centro, que aún necesita dar un paso más en la selección española. Sus condiciones son indudables y extraordinarias, su manejo de balón también, pero necesita un plus más en el equipo nacional para ser el jugador determinante que describen sus cualidades. ¿Será su momento en la Eurocopa 2020?

- PEDRI GONZÁLEZ (Barcelona, 18 años)

2020-21: 52 partidos, 40 titular, 4 goles y 6 asistencias.

Campeón de la Copa del Rey.

Selección absoluta: 4 partidos, 0 goles y 0 títulos.

Es el fenómeno de la temporada en el Barcelona y en la selección española, surgido para hacer historia en ambos lugares, lanzado por un fútbol sobresaliente, por su ágil regate, su desborde, su visión de juego y unas cualidades que lo proponen como uno de los centrocampistas ofensivos más espectaculares del futuro. Con tan solo 18 años, ha jugado ya 52 partidos de azulgrana. Y cuatro como internacional.

- FABIÁN RUIZ (Nápoles, 25 años)

2020-21: 41 partidos, 33 titular, 4 goles y 1 asistencia.

Selección absoluta: 12 partidos, 1 gol y 0 títulos.

Mientras varios clubes europeos se interesan en su fichaje, él se centra en la Eurocopa 2020; su primer gran torneo como internacional, después de una temporada con cuatro goles y una asistencia en los 41 encuentros disputados con el Nápoles, con el que le quedan aún dos años de contrato. Invicto en sus doce choques como internacional, quiere más. 'Mi sueño y el de todos es levantar la Eurocopa, para eso vamos, para darle este título al país que merece desde hace mucho tiempo', expresó a EFE.

-------------------------- DELANTEROS ---------------------------

- FERRÁN TORRES (Manchester City, 21 años)

2020-21: 36 partidos, 23 de titular, 13 goles y 2 asistencias.

Campeón de la 'Premier'.

Selección absoluta: 11 partidos, 6 goles y 0 títulos.

A sus 21 años, es el segundo mejor goleador de la era Luis Enrique, con seis dianas en once partidos. Más de un gol cada dos encuentros de media que lo proponen como lo que es actualmente para el equipo nacional, titular en cada uno de los seis últimos partidos y también, salvo sorpresa, en la Eurocopa 2020, el primer gran torneo absoluto para el campeón de la 'Premier'.

- ADAMA TRAORÉ (Wolwerhampton, 25 años)

2020-21: 41 partidos, 29 titular, 3 goles y 2 asistencias.

Selección absoluta: 5 partidos, 0 goles y 0 títulos.

Unas molestias musculares sufridas el pasado 23 de mayo contra el Manchester United le mantuvieron a menor ritmo durante los primeros días de la concentración y le apartaron del amistoso contra Portugal, aunque ya está a disposición de Luis Enrique para el inicio de la Eurocopa 2020. Ha marcado tres goles y ha dado dos en este curso con el Wolwerhampton. Su potencia, su fuerza, su zancada y su desborde ofrecen soluciones a España.

- MIKEL OYARZÁBAL (Real Sociedad, 24 años)

2020-21: 43 partidos, 40 titular, 13 goles y 10 asistencias.

Campeón de la Copa del Rey 2019-20.

Selección absoluta: 13 partidos, 4 goles y 0 títulos.

El líder de la Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey del curso pasado traslada a éste, esencial en la quinta plaza de su equipo en la Liga y goleador en trece ocasiones en 43 partidos. Puede jugar por cualquier lado del frente de ataque. A su capacidad goleadora también le añade pase, regate y visión de juego. Ya acumula 13 partidos como internacional, con cuatro goles, aunque ha sido suplente en los cinco últimos, los dos recientes sin minutos.

- ÁLVARO MORATA (Juventus, 28 años)

2020-21: 43 partidos, 32 titular, 20 goles y 11 asistencias.

Campeón de la Copa y la Supercopa de Italia.

Selección absoluta: 40 partidos, 19 goles y 0 títulos.

Las ocasiones falladas en el último amistoso contra Portugal reponen las dudas en torno a su efectividad ofensiva. Es el delantero que apunta a titular, si es que tal condición existe con certeza con Luis Enrique como seleccionador. Ha marcado 20 goles y ha dado once asistencias en una temporada gris del Juventus. Un promedio de 0,46 por duelo. Con la selección, su media es parecida: 19 goles en 40 partidos, para un promedio de 0,47 por choque. Fuera del Mundial 2018, tiene una revancha ante sí, además de un reto con la historia: ser el máximo goleador español en la Eurocopa. Está a dos dianas de la marca establecida por Fernando Torres de cinco.

- GERARD MORENO (Villarreal, 29 años)

2020-21: 46 partidos, 39 titular, 30 goles y 12 asistencias.

Campeón de la Liga Europa.

Selección absoluta: 11 partidos, 5 goles y 0 títulos.

El goleador español de la temporada en Europa, el mejor artillero nacional de la Liga y el campeón de la Liga Europa. Gerard Moreno se estrena en un gran torneo con el mejor aval posible: su estupenda temporada. Ha participado en 42 goles del Villarreal esta campaña, 30 de ellos como goleador. Es una de las mejores destrezas de un delantero eficaz, que protege bien la pelota, que tiene calidad y que define con una determinación absoluta. Puede jugar arriba o a la derecha.

- PABLO SARABIA (París Saint Germain, 29 años)

2020-21: 27 partidos, 13 titular, 6 goles y 4 asistencias.

Campeón de la Copa de Francia.

Selección absoluta: 4 partidos, 1 gol y 0 títulos.

No hay nadie que tenga más competencia en su club como Pablo Sarabia, con Neymar, Mbappe y Di María. Aún así, ha jugado 27 partidos esta temporada con el París Saint Germain, con una buena cuota de goles, seis, y asistencias, cuatro, y con la confianza total de Luis Enrique en la selección. No lo había llamado nunca hasta esta lista, pero ya había hablado con él sobre su determinación en convocarle. 'Tiene mucha calidad, tiene último pase, tiene gol y además es un jugador zurdo que domina la derecha', resaltó el seleccionador después del amistoso frente a Portugal.

- DANI OLMO (Leipzig, 23 años)

2020-21: 48 partidos, 46 titular, 7 goles y 11 asistencias.

Selección absoluta: 11 partidos, 3 goles y 0 títulos.

Básico en el Leipzig, también es uno de los nombres habituales en las convocatorias y las alineaciones titulares de Luis Enrique, bien como extremo o bien como interior izquierdo, por la precisión, el regate, la verticalidad y la llegada que ofrece. De los últimos doce partidos de la selección, él jugó once y fue titular en siete, además como goleador clave frente a Georgia y Kosovo. EFE