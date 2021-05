Así se juega la final de LaLiga virtual: 'Te sientes como un futbolista real'

Miquel Muñoz

Barcelona, 8 may (EFE).- Los representantes de 16 clubes, tanto de Primera como de Segunda División, disputan este fin de semana en Barcelona la final de la eLaLiga Santander, competición del videojuego FIFA que los jugadores viven como auténticos futbolistas.

'Esto es enorme. Siendo presencial, sientes los nervios de estar aquí como si fueras un futbolista real. Es una sensación única, te sientes como si fueras un futbolista de verdad', explica Dani Vigara, jugador del FIFA del Girona, en una entrevista con EFE.

Vigara relata que la competición, en la que están representados los clubes de LaLiga tradicional que se han clasificado tras la fase regular, ha experimentado 'un cambio increíble' en tan solo un año.

Y es que el sector también está creciendo: 'Los 16 (jugadores) que estamos aquí con los sueldos que tenemos podemos vivir fácilmente', cuenta el joven desde su sala de entrenamiento en los platós de Mediapro, sede de la final.

También tiene afición que le anima por redes sociales y le envía 'mensajes de apoyo' para que logre sus objetivos.

En su caso, la dedicación no es exclusiva, ya que el jugador, de 21 años, estudia periodismo en la universidad por las mañanas y dedica sus tardes a entrenar con la ayuda de un preparador, que le ayuda a corregir errores y 'a analizar a los rivales, los jugadores que se pueden probar y las formaciones'.

'A partir del lunes estuve cuatro o cinco horas (diarias) analizando rivales, entrenando contra otra gente y estudiando los posibles sorteos para esta semana', señala.

El premio de la eLaLiga Santander bien lo vale: el campeón ingresará 100.000 euros, el subcampeón 40.000 euros y el tercer clasificado 25.000 euros.

Ninguno de los 16 participantes se irá de Barcelona con las manos vacías, ya que los premios menores para los tres últimos clasificados son de 2.500 euros.

Cualquiera de los clubes puede triunfar en esta fase final, según el jugador del Tenerife, Andrés Rodríguez, que destaca que todos son 'favoritos' porque, a diferencia del fútbol tradicional, 'no hay nadie que tenga el 90 % o 95 % de probabilidades de ganar por dinero'.

'Al ser con cuentas abiertas, es decir, con plantillas igualadas, puede ganar cualquiera. Si tienes el nivel necesario puedes ganar a cualquiera. Y hay bastante igualdad', explica el conocido como Andyelmessy desde su hotel de concentración de la capital catalana.

Él no tiene un entrenador detrás, pero su club cuenta con psicólogo, director deportivo, gestora de redes sociales y otro jugador además de él, que pese a no estar clasificado, ha viajado a Barcelona para ayudarle 'en cuanto a tácticas'.

Tanto Dani Vigara como Andrés Rodríguez coinciden en el crecimiento del sector de los videojuegos y del fútbol virtual, aunque no ven un drástico declive del balompié tradicional como el pronosticado por Florentino Pérez en la gestación de la Superliga.

'Las generaciones van cambiando y la gente cada vez se está digitalizando más', admite Vigara, pero anticipa que 'el fútbol real mueve mucho y para que se equiparen va a ser muy difícil'.

Rodríguez señala como lastres del fútbol tradicional las diferencias de presupuesto y unos estilos de juego alejados de lo que se ve en el FIFA, con muchos más goles por encuentro.

'Me interesa el fútbol, pero creo que por lo que no interesa es porque ahora mismo se centran más en no encajar goles que en meter goles. Esa es la clave. Cuando ves un partido de alto nivel, ves buenas defensas y los ataques son espontáneos', lamenta.

Mientras LaLiga de fútbol real afronta un fin de semana crucial con duelos entre los cuatro primeros clasificados, los equipos virtuales decidirán su propio campeón en una fase final que se podrá seguir por Twitch y otras plataformas digitales.

La fase regular, según la organización, ha registrado casi 500.000 horas de visualizaciones, y para este fin de semana se espera la visita al evento de 'streamers' como DjMariio, con cerca de 7 millones de suscriptores en Youtube. EFE