Así será el Dakar al que se enfrentarán Alonso y Coma

Riad, 24 oct (EFE).- Toyota hizo oficial este jueves la participación de Fernando Alonso y Marc Coma en el Rally Dakar 2020, que se disputa por primera vez en Arabia Saudí, del 5 al 17 de enero, en una 42ª edición en la que se encontraran más arena que harán las dunas más difíciles que en las últimas carreras en Sudamérica y un recorrido que aumentará su dificultad en la segunda semana.

El piloto asturiano, campeón de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, abandonó la categoría reina la pasada temporada en busca de “nuevos retos”, y ahora afrontará su debut en esta icónica competición tan distinta y que vive un histórico cambio con su aterrizaje en el país árabe.

La empresa francesa Amaury Sport Organisation (ASO) decidió abandonar Sudamérica rumbo a Arabia Saudí en busca de estabilidad, firmaron por cinco años y ya hay planes de ampliación a países vecinos como Jordania y Egipto, que están cercanos a completarse según pudo saber EFE, y para recuperar el espíritu aventurero frente a lo desconocido que echaban de menos de la época africana.

La compañía organizadora del Dakar está inmersa en su último viaje de reconocimiento del recorrido para la elaboración del libro de ruta y delimitación de etapas, que se presentarán el próximo 20 de noviembre en el Instituto del Mundo Árabe de París (Francia) y que contarán con aspectos diferentes a pasadas ediciones.

Condiciones distintas y desconocidas que, según aseguró Fernando Alonso en una entrevista con EFE esta semana, le benefician tanto a él como a Marc Coma: “En cierta medida que sea nuevo para todos no puede ser malo para mí, que no tengo experiencia. Pero si hubiese sido en Sudamérica o en otro sitio donde ellos ya tuvieran el terreno más por la mano, hubiera sido una pequeña desventaja para mí, así que ahora partimos todos de cero y no puede ser malo”.

Una de las principales razones para el cambio a Arabia Saudí fue su extenso desierto que les permitiría “hacer una carrera totalmente diferente cada año”, según reconocen a EFE fuentes de ASO, y por tanto el recorrido tendrá una gran presencia de arena en todas sus etapas.

Componente que afecta directamente a una de las características principales del Dakar como son las dunas. No serán tan peligrosas y tan abundantes como en la última edición en Perú, en la que los agujeros tras ellas pillaron por sorpresa a algunos participantes, pero sí que serán más difíciles de hacerlas perdiendo la menor cantidad de tiempo posible y, sobre todo, sin quedarte atascado entre ellas.

Tras el Dakar más corto de la historia en tierras exclusivamente peruanas, con un total de 5.000 kilómetros -3.000 de ellos cronometrados-, ASO ha planteado una carrera dividida en 12 etapas con más distancia a recorrer para aprovechar la extensión del desierto y que contará con tramos de altas velocidades.

Según pudo saber EFE, la organización elaboró un recorrido que en la primera semana será rápido y que, salvo imprevisto, mantendrá a todos los participantes con opciones; mientras que en la segunda subirá la dificultad con dunas más grandes que pondrá de verdad a prueba a pilotos y copilotos y donde se jugarán la victoria.

Tanto Alonso como Coma, ambos debutantes ya que Marc lo hará como copiloto en coches tras ser campeón en la categoría de motos en 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015, tendrán que lidiar con temperaturas muy variables en el desierto saudí que irán de los 25 y 30 grados en las horas centrales del día a no superar los diez por la noche, con una sensación térmica mucho menor.

La 42ª edición del Dakar arrancará el próximo 5 de enero en Jeda y, tras una jornada de descanso en Riad después de la sexta etapa, concluirá en la capital de Arabia Saudí el 17 de ese mismo mes. EFE

