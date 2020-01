Asociación periodística argentina rechaza tribunal ético presentado en España

Buenos Aires, 17 ene (EFE).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó este viernes su 'absoluto rechazo' al 'tribunal de ética' que el exjuez español Baltasar Garzón presentó en noviembre pasado en Madrid (España) y que a juicio de la organización incluirá el 'cuestionamiento' de la labor de periodistas.

En un comunicado, Adepa manifestó su 'preocupación' por la creación, 'por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios', de un tribunal para el juzgamiento del Lawfare (guerra judicial), con sede en Madrid pero 'con implicancias locales, y que incluye el cuestionamiento, ya anticipado, de la labor de periodistas'.

El 24 de noviembre pasado, Garzón presentó en una rueda de prensa este 'tribunal ético', que integrarán juristas internacionales y que se dedicará a analizar y dictaminar sobre casos y procesos que consideren relevantes de 'persecuciones' judiciales, 'genocidios, crímenes de lesa humanidad, de guerra y medioambientales'.

El exjuez, que cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, precisó que el denominado 'Tribunal de Acción Común' no es un órgano jurisdiccional y, por tanto, no emitirá sentencias, sino 'dictámenes'.

Su acción, subrayó en ese momento la guatemalteca Renata Ávila, abogada de Rigoberta Menchú y Julian Assange, se basará en los principios de 'imparcialidad y objetividad' y en el 'más alto rigor jurídico' de sus miembros como mecanismo que ayude a denunciar 'deficiencias' judiciales en el mundo y avanzar en los derechos humanos.

En esa presentación se precisó que, en 2020, este órgano se ocupará de casos de utilización política de la justicia y de los aquellas personas que son perseguidas por denunciar corrupción ('alertadores').

Para Adepa, este 'autoproclamado tribunal del Lawfare', al que adelantó su 'absoluto rechazo', parte de la hipótesis de una 'supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad'.

'Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina 'distorsiones a la verdad'. Y llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización', cuestiona la asociación.

El comunicado difundido remarca que, en el terreno de la prensa, este 'insólito tribunal ético' persigue el mismo objetivo: 'deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional'.

'El trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas', enfatiza Adepa.

En su intervención al presentar la iniciativa, Garzón denunció la 'utilización política' de la Justicia y citó casos en Iberoamérica como el del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para decir que se constata 'una especie de sumisión del poder judicial al ejecutivo' o que aquel se pone 'al servicio' de éste según convenga. EFE