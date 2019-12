Aspirantes demócratas en EEUU difieren del T-MEC: Klobuchar, si, Sanders, no

San Francisco, 19 dic. (EFE).- Dos senadores y aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos hicieron este jueves públicas sus diferencias respecto al nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá, conocido como T-MEC: Amy Klobuchar anunció que votará 'sí', mientras Bernie Sanders adelantó su 'no'.

Los dos senadores revelaron el sentido de su voto durante el debate a siete que se celebra en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, el sexto del proceso de primarias y el primero que tiene lugar después de que la Cámara Baja votara ayer a favor del 'impeachment' contra el presidente, Donald Trump.

'No votaré a favor del acuerdo porque no va a parar las deslocalizaciones (de la industria). No impedirá que las empresas se marchen a México', se mostró tajante el senador por Vermont y autoproclamado socialista democrático Bernie Sanders.

Sanders, que a lo largo de su dilatada trayectoria política siempre se ha opuesto a los tratados de libre comercio, tildó el acuerdo de 'nuevo NAFTA' -como se conocía al anterior pacto en inglés- y criticó que este no tenga en cuenta el cambio climático.

Inmediatamente después de la intervención de Sanders, la senadora por Minesota Amy Klobuchar -considerada una de las aspirantes más moderadas- tomó el turno para anunciar una decisión opuesta a la del veterano político: votará 'sí' a su aprobación.

'T-MEC presenta ahora mejores estándares laborales y medioambientales que la versión originalmente propuesta por el presidente', aseguró, en referencia a la negociación que la Casa Blanca mantuvo con los demócratas del Congreso para lograr un texto que estos compartiesen.

La tercera senadora presente en el debate, la progresista de Massachusetts Elizabeth Warren, no adelantó cuál será el sentido de su voto.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este jueves el T-MEC (USMCA, en inglés), tras un acuerdo la semana pasada entre la oposición demócrata y el presidente Trump, por 385 votos a favor y 41 en contra.

Una vez con el vistobueno de la Cámara, el texto requiere ahora del voto favorable del Senado para quedar aprobado en el Congreso y ratificado por Estados Unidos.

Como en el caso de Sanders, la mayoría de los votos contrarios al acuerdo este jueves provinieron de demócratas izquierdistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib o Ayanna Pressley.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), fue uno de los principales objetivos comerciales de Trump al llegar a la Casa Blanca, junto a equilibrar la balanza con China. EFE