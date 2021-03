Aston Martin presenta su proyecto con Sebastian Vettel y Lance Stroll

Madrid, 3 mar (EFE).- El fabricante británico Aston Martin vuelve a la cima del automovilismo mundial tras la presentación virtual que se ha realizado hoy y ha contado con sus dos pilotos, el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll.

El nuevo monoplaza denominado AMR21 significa un nuevo comienzo a los 108 años de historia de la mítica marca, que por primera vez en más de 60 años y dirigido por su presidente ejecutivo, Lawrence Stroll lo ha calificado como un 'evento importante en la historia de la automoción', tras la última actuación en 1960, en Silverstone, de Maurice Trintignant sobre un DBR5.

El AMR21 estará pilotado por el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Sebastian Vettel y el joven Lance Stroll.

Durante la presentación se puso de relieve el cambio que el regreso a la parrilla supone para Aston Martin, ya que el equipo se convertirá en el escaparate mundial de las capacidades de ingeniería y rendimiento de la marca, que cuenta con una nueva instalación de 200.000 metros cuadrados, disponible en la segunda mitad de 2022, que complementará la fábrica existente en Silverstone.

Definido como un laboratorio de innovación para impulsar las futuras tecnologías de automóviles de carretera de Aston Martin, que regresar a la máxima competición del automovilismo 61 años después.

Creada por Lionel Martin y Robert Bamford en 1913, el próximo año se cumplirá un siglo desde que Aston Martin hizo su debut en un Gran Premio (en Francia 1922), y la marca ha disfrutado de gran un éxito en las carreras de coches deportivos a lo largo de su historia, incluida la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1959.

El nuevo AMR21, impulsado por un motor Mercedes-AMG F1 M12 E Performance y turbo alimentado con recuperación de energía híbrida, rodará por primera vez en Silverstone el 4 de marzo, antes del programa de pruebas de Bahrein, entre el 12 y el 14 de marzo.

'He soñado con este día durante mucho tiempo. Siempre he sido un aficionado a los coches y también me ha gustado competir. Mi primer sueño fue tener un equipo de Fórmula Uno y el segundo adquirir una participación significativa en Aston Martin Lagonda, pero hoy se fusionan esos dos sueños', destacó Lawrence Stroll.

'El equipo que diseñó y construyó este nuevo Aston Martin, los 500 hombres y mujeres que conciben, fabrican, construyen y preparan nuestros coches para que podamos competir en la cima del automovilismo mundial, siempre ha dado el máximo y ahora tenemos el poder para golpear aún más fuerte', declaró Stroll.

El director ejecutivo de Aston Martin Lagonda, Tobias Moers, señaló que hoy era 'un momento verdaderamente histórico para Aston Martin, ya que regresamos a la cima del automovilismo por primera vez en más de 60 años'.

'Nuestro regreso a la Fórmula Uno afectará positiva y profundamente a todos los empleados y, sobre todo, a la trayectoria de nuestros clientes en todo el mundo; y nos ayudará a llevar una forma de pensar enfocada y ágil de Fórmula Uno a todo el negocio de Aston Martin', ensalzó Moers.

'El equipo de Fórmula Uno se convertirá en un laboratorio de innovación dinámico y emocionante para impulsar las futuras tecnologías y el rendimiento de los automóviles de carretera de Aston Martin, que realmente diferenciarán a nuestros automóviles en los próximos años', afirmó el director ejecutivo.

El equipo Aston Martin oficializará su regreso a la Fórmula Uno en el Gran Premio de Bahréin, el 28 de marzo de 2021. EFE