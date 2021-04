Asume en Miami un jefe policial que protestó por la muerte de Floyd

Miami, 5 abr (EFE).- Art Acevedo, que en 2020 siendo jefe de la Policía de Houston (Texas) se solidarizó con la familia de George Floyd, asesinado por un policía blanco en Minneapolis, juró este lunes como nuevo jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Miami.

Acevedo se comprometió a no ser solo un 'jefe latino' y servir a 'todas las personas de todas las naciones, de todos los colores, de todas las orientaciones sexuales y de todos los ámbitos de la vida'.

El cubano-estadounidense de 56 años, que dejó el cargo de jefe del Departamento de Policía de Houston (Texas) para ocuparse del de Miami, estuvo acompañado de su esposa e hijo en la ceremonia celebrada en la escuela de policías de esta ciudad.

Siendo jefe policial de Houston cobró notoriedad por haber participado en una manifestación en protesta por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis en mayo de 2020.

También por sus críticas a Donald Trump cuando era presidente y por pedir mayor control de las armas de fuego.

'No voy a ser el jefe cubano. No voy a ser el jefe latino. No voy a ser el jefe de California o Texas', dijo Acevedo a los presentes en la ceremonia, ante los que se comprometió a que la selección de personas para puestos en el Departamento de Policía de Miami bajo su mando se hará en base al mérito.

En Miami Acevedo tiene a su cargo a 1.400 oficiales y agentes, mientras en Houston, que cuenta con el cuarto Departamento de Policía más grande del país, en el que estuvo desde 2016 a 2021, eran más de 5.000.

Nacido en Cuba y traído a los EE.UU. por su familia con 4 años, Acevedo, hijo de policía, dijo al final de la ceremonia de juramento que había llegado a este puesto por todo lo que hizo anteriormente.

'Estar aquí tiene que ver con el privilegio que he tenido de ejercer el liderazgo y de dirigir a tantos hombres y mujeres', señaló Acevedo.

El cubano-estadounidense sucede en el puesto en Miami a Jorge Colina, que en septiembre pasado anunció que iba a retirarse en 2021 después de tres años como jefe.

El nombramiento de Acevedo y sobre todo su salario, que, según ha trascendido a los medios, es muy superior al de su predecesor, han recibido algunas criticas.

El concejal Manolo Reyes dijo que Miami no necesita una 'súper estrella' sino un 'oficial de policía' cuando el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, anunció que era el elegido a pesar de no estar en la lista de candidatos.

Ese día, Acevedo afirmó que no tolerará la 'mediocridad' y buscará acrecentar la confianza de la gente en los 'buenos' policías, con transparencia, respeto, compromiso y rendimiento de cuentas. EFE