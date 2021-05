Ataman: 'No sé si nuestro estilo imaginativo será suficiente para ganar'

Redacción Deportes, 27 may (EFE).- El técnico del Anadolu Efes, Ergin Ataman, dijo este jueves en Colonia (Alemania) que no sabe si el es 'imaginativo' con el que juega su equipo será 'suficiente' para ganar la Final Four de la Euroliga ya que en semifinales se verá ante 'un gran equipo', como calificó al CSKA Moscú.

El técnico turco dijo que sus jugadores tendrán que hacer 'los dos mejores partidos del año' para derrotar primero al último campeón del torneo y llevarse la final.

Ataman atribuyó el estilo de juego alegre de su equipo al hecho de que a sus jugadores 'les doy libertad en ataque y eso hacen que jueguen cómodos', lo que le hace estar 'orgulloso' tanto de sus jugadores como del club que los ha 'protegido'.

El entrenador del Anadolu Efes calificó de 'gran equipo' el grupo que ha tenido en las dos últimas temporadas en las que tanto él como su cuerpo técnico 'trabajó para mejorar individualmente' a cada jugador.

Ataman dijo que espera que los aficionados 'disfruten' de la Final a Cuatro por televisión y que en el futuro 'juguemos con más emociones porque el baloncesto no es solo dinero, presupuestos y economía, también es algo de lo que disfrutar'. EFE

