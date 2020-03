Atletas pendientes de resolución del COI para rearmar agenda entrenamientos

Guayaquil (Ecuador), 17 mar (EFE).- Los atletas ecuatorianos esperan la resolución del Comité Olímpico Internacional (COI) para conocer si se realizan los Juegos Olímpicos en junio próximo en Tokio, a fin de para rearmar la agenda de preparación, dijo este martes la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA).

'Como los atletas también están paralizados por esta delicada situación que vive el país, estamos pendientes del resultado de la reunión del COI para encontrar fórmulas para que se entrenen durante este tiempo', señaló a Efe Manuel Bravo, presidente de la FEA.

Bravo indicó que hasta ayer, lunes, permanecieron concentrados varios atletas en el centro de alto rendimiento de Cuenca (sur), pero los enviaron luego a sus casas.

'Estamos coordinando para ver si se reúnen en las casas de sus entrenadores para mantenerse en actividad, pues algo habrá que hacer', dijo.

El directivo expresó que por la disposición de la Secretaría del Deporte, los últimos atletas que permanecían en los centros de alto rendimiento, como Glenda Morejón, Oscar Patín, entre otros, ya están en sus casas.

'Tenemos tres atletas en el exterior en lugares donde afortunadamente están tranquilos, como Liuba Zaldívar, en España; Valeria Chiliquinga, en Portugal y Maribel Caicedo, en Estados Unidos, pues les estamos dando seguimiento para ver cómo están', agregó.

Y mostró su preocupación porque varios atletas estaban a punto de completar la base para clasificarse a los Juegos Olímpicos, pero que la paralización de toda competición tiene estancado ese anhelo.

'No sé cómo se va a completar el proceso, pues hasta mayo próximo tienen posibilidad para lograr los objetivos', indicó.

Bravo alentó la posibilidad para que la pandemia del coronavirus se controle y que se cumplan los Juegos Olímpicos en Tokio.

'Si consideramos que en Asia, al momento, el cerco epidemiológico esta blindado, que ya no aumentó el coronavirus, habrá que ver la resolución que adopte hoy el COI como también la organización. Lo que me preocupa es la clasificación de nuestros atletas que no pueden cumplir el escalafón y las marcas mínimas', expresó. EFE