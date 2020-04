Atletas ponen en forma, desde casa, cuerpo y mente de los chilenos confinados

Santiago de Chile, 3 abr (EFE).- Si el riesgo a contagiarse por el coronavirus ya es suficiente preocupación, el aislamiento domiciliario como prevención puede generar estrés y ansiedad. La solución en Chile: seguir por redes sociales los entrenamientos de deportistas que desde sus casas buscan poner en forma el cuerpo y la mente de sus compatriotas confinados.

Alrededor de 2 millones de personas se encuentran bajo cuarentena obligatoria en el país austral, donde se superan ya los 3.000 casos positivos de COVID-19 y al menos 18 fallecidos desde que el pasado 3 de marzo se registrara el primer contagio en suelo chileno.

Las cuarentenas llegaron con el paso de los días y actualmente, pese a que el Gobierno no ha decretado el confinamiento a nivel nacional, los ciudadanos de parte de Santiago de Chile y las ciudades de Chillán, Padre Las Casas, Temuco, Osorno, Puerto Williams, Punta Arenas, Isla de Pascua o Chiloé no pueden salir de sus casas.

Y la anormalidad de esa situación genera entre los confinados una sensación de 'atrapamiento en la que se ven como privadas las libertades', explicó a Efe Ignacio Gallardo, doctor en Psicología por la Universidad de Chile y académico por la Universidad SEK.

'Ocurre una amenaza a la libertad de poder moverse donde y cuando se quiera. Incluso una persona que no salía, el hecho de tener que estar encerrado, le genera una frontera que antes no estaba y ante eso se produce una sensación de sentirse atrapado', detalló.

Este estrés requiere una 'estrategia' y el ejercicio físico, advirtió el experto, es una de las soluciones más efectivas.

'Son los ejercicios que nos permiten romper un poco la alerta en la que estamos continuamente con la situación. Superada la resistencia inicial entramos en una fase de una conciencia más saludables en la que debemos estar hoy en día y ahí el ejercicio nos hace airear y oxigenar nuestro pensamiento', informó Gallardo.

LOS CHILENOS EN MOVIMIENTO, PERO SIN SALIR

Para favorecer las medidas preventivas de aislamiento ante el coronavirus y fomentar esa válvula de escape frente al confinamiento, el Ministerio de Deportes chileno promovió a través de redes sociales la campaña #EntrenaenCasa para fomentar el ejercicio físico.

Deportistas chilenos se sumaron a la campaña a través de la publicación diaria de sus rutinas de entrenamiento, adaptadas para todos los públicos, con intensidad moderada para cualquier edad y con los útiles que cualquiera tiene en su domicilio.

En esos vídeos, la jugadora de Hockey Manuela Urroz hace ejercicios de piernas con una silla de jardín, la campeona panamericana de Patinaje María José Moya practica sentadillas o la nadadora Natalie Lusbacher enseña flexiones sobre una colchoneta desde su salón.

La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, explicó a Efe que con ello buscan un 'equilibro' entre la situación física y mental de los ciudadanos confinados.

'Estamos viviendo una encrucijada social tremenda, para la que ninguno de nosotros estaba preparado, es por eso que en este momento es fundamental apoyarnos en la realización de actividad física. Mente sana en cuerpo sano. Esa frase debemos tenerla muy presente sobre todo hoy en día', explicó Pérez.

CLASES DIARIAS EN VIVO

Sin duda la atleta máster de 800 metros Evelyn Ortiz fue un paso más allá y desde hace dos semanas cada tarde se planta frente a su ordenador en el salón de su casa y realiza sesiones de entrenamiento en directo por redes sociales para miles de personas.

La iniciativa comenzó con vídeos para sus alumnos de 'running' y de ahí, sin darse cuenta, sus clases empezaron a replicarse en salones y habitaciones de domicilios de todo Chile.

'Los deportistas tenemos una característica innata y es que no hay excusa. Nosotros vivimos de que no haya excusas para conseguir un objetivo y eso intento traspasarlo a las personas. No me vale que me digan que no tienen gimnasio en casa, o mancuernas, o el espacio. Si tienes espacio para poner un plasma tienes espacio para poner tu cuerpo, es cuestión de prioridades', explicó a Efe Ortiz.

Y así, con dos esponjas de fregar los platos en sus pies y en medio de su sala de estar, las flexiones y los abdominales van y vienen cada día, algo de cardio, pilates o aeróbicos, para ayudar a 'llevar la mente a otro lado y que eso genere un beneficio para la salud'.

Ortiz señaló que compartir sus rutinas deportivas con la gente a través de redes sociales y en directo supone además poder interactuar con ellos en un momento en el que casi todo el planeta se encuentra aislado en sus casas.

'Estar en encierro, muchas horas pegado al televisor o al celular, o escuchar tanta noticia y tanta información genera una sensación de angustia y en algunas personas depresión. Así que (el deporte) es sin duda un beneficio que hoy toma mucho más peso a raíz de la situación', agregó Ortiz.

REVERTIR LA NEGATIVIDAD

Ortiz explicó que estas clases suponen una rutina que rompe el círculo vicioso del confinamiento, idea refrendada por el psicólogo Gallardo, quien puso como ejemplo a los 33 mineros chilenos que en agosto de 2010 quedaron atrapados en un yacimiento del norte del país durante 70 días.

Gallardo explicó que dos de los mineros acostumbraban a correr por los túneles de la mina mientras pasaban los días y así consiguieron convertir un situación negativa en positiva. Dejaron de correr mientras estaban encerrados, a estar encerrados mientras corrían.

'Ellos después decían que lo único importante era que corrían y así no pensaban en los días que iban pasando. El encierro pasaba a ser lo que acompañaba al ejercicio, lo que había antes de correr y después de correr', indicó Gallardo. EFE