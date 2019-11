Atlético se entrena en un campo anexo para preservar el césped del Bay Arena

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El Atlético de Madrid se entrenó este martes en un campo anexo al Bay Arena para preservar el estado del césped, que no está 'en buenas condiciones', del estadio del Bayer Leverkusen, donde este miércoles se enfrentará al conjunto alemán en la cuarta jornada del grupo D de la Liga de Campeones.

'Nos acaban de comentar que el césped no estaba en buenas condiciones, pero en realidad no nos influye, porque es algo que si afecta lo hará para los dos. Venimos con la idea de hacer un buen papel. Son factores que a nosotros no nos afectan', explicó Mario Hermoso, defensa del conjunto rojiblanco, cuando fue preguntado en rueda de prensa por el hecho de entrenar en un campo anexo y no en el escenario del encuentro.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha desplazado a 20 jugadores a Alemania para el partido. Son bajas por lesión Joao Félix, Stefan Savic y José María Giménez, que se han quedado en Madrid. EFE