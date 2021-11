Auditor dice que Favre no pagó 228.000 dólares y caso va al fiscal general

Jackson (Misisipi, EE.UU.), 16 nov (EFE).- El exmariscal de campo Brett Favre no cumplió con una fecha límite para pagar 228.000 dólares en intereses sobre el dinero de la asistencia social que le pagaron por un contrato por una conferencia pública, que no cumplió, dijo el martes el auditor del estado de Misisipi.

Shad White, el auditor, señaló que mandará el asunto a la oficina del fiscal general del estado, un mes después de enviar una carta de demanda a Favre.

White destacó también que el fiscal general está a cargo de hacer cumplir las demandas no satisfechas del auditor.

De acuerdo con el auditor, el Fiscal General y el Departamento de Servicios Humanos dieron autoridad a un abogado privado “para recuperar el dinero malgastado', escribió White en Twitter.

Agregó que 'Hemos estado en contacto con el abogado y le proporcionaremos toda la información que necesite'.

Favre no enfrenta cargos criminales, pero el líder de la organización que le pagó está a la espera de juicio en uno de los casos de malversación de fondos más grandes de Mississippi.

Favre y White tuvieron una discusión en Twitter el 29 de octubre porque el auditor dijo que el exmariscal de campo no pronunció discursos después de que le pagaran con el dinero de la asistencia social.

La disputa ocurrió días después de que Favre devolviera 600.000 dólares al estado, la última parte de los 1,1 millones que, según el auditor, recibió Favre de una organización sin fines de lucro que usó dinero destinado a ayudar a las personas necesitadas en uno de los estados más pobres del país, pero dijo que Favre todavía debe 228.000 en intereses.

'Por supuesto que me dieron el dinero porque nunca a sabiendas tomaría fondos destinados a ayudar a nuestros vecinos necesitados, pero que Shad White continúe defendiendo esta mentira de que el dinero era para eventos en los que no me presenté es algo sobre lo que no puedo guardar silencio”, escribió Favre.

Dijo que hizo comerciales por los que le pagaba una organización sin fines de lucro. White tuiteó que el contrato de Favre requería discursos y un anuncio de radio.

Las acusaciones de malgasto del dinero del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas salieron a la luz a principios de 2020 cuando el exdirector del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi y otras cinco personas fueron acusadas.

Entre ellos se encuentra Nancy New, quien dirigió el Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, la organización que pagó a Favre.EFE

