Auger Aliassime, pupilo de Toni Nadal, se despide a la primera

Madrid, 4 may (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime, decimoquinto favorito y entrenado recientemente por Toni Nadal, se despidió del Masters 1000 de Madrid en la primera ronda, al ser superado por el noruego Casper Ruud por 6-1 y 6-4.

El tenista de Montreal, de 20 años, sin títulos pero finalista este curso en Melburne 2, cuartofinalista en el Conde de Godó que cumple su segunda experiencia en la Caja Mágica tras perder en la segunda ronda del 2019 contra Rafael Nadal, perdió por primera vez con Ruud, al que había vencido en el Masters 1000 de Miami hace dos temporadas.

Bajo la mirada de Toni Nadal, ubicado en el palco de jugadores, en una esquina del recinto Arantxa Sánchez Vicario, la segunda en relevancia de la Caja Mágica, Auger-Aliassime solo hizo frente a su rival durante hora y media.

Ruud se enfrentará en segunda ronda al japonés Yoshihito Nishioka que ocupó el lugar en el cuadro del británico Cameron Norrie, que se retiró del torneo, y que venció al serbio Filip Krajinovic (6-2 y 6-4).

'Ruud jugó muy bien. No estoy contento con lo que hice.Tengo que seguir trabajando para mejorar. Me siento bien en los entrenamientos aunque eso no es importante ahora. Tengo que ver qué es lo que puedo mejorar', reconoció el joven canadiense.

Auger Aliassime también perdió después en dobles. Junto al polaco Hubert Hurkacz cayeron en la primera ronda del torneo con los alemanes Tim Puetz y Alexander Zverev por 6-2 y 6-4.

El torneo madrileño se quedó sin canadienses. Además de Auger Aliassime otro de los cabezas de serie, Denis Shapovalov, fue eliminado en la segunda ronda. El undécimo favorito fue superado por el kazajo Alexander Bublik por 6-4, 5-7 y 6-4, que avanzó a octavos. EFE