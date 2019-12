Auger-Alliasime, Berrettini, Medvedev y Tsitsipas aspiran al premio Progreso

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime, el italiano Matteo Berrettini, el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas aspiran al premio al Mayor Progreso del año, que será anunciado por la ATP al final de este mes.

Auger-Aliassime ha sido una de las revelaciones de los últimos cursos, siendo el primer jugador nacido en la década del 2000 en abrirse paso en el ránking ATP. En 2017, con 17 años, un mes y cinco días, se convirtió en el cuarto jugador más joven en irrumpir en el 'Top 200'. En 2019, el canadiense logró su posición más alta durante 13 ocasiones en toda la temporada, situándose el 14 de octubre en el puesto 17.

En el torneo de Río, en febrero, se convirtió en el finalista más joven en un ATP 500 de la historia. Al mes siguiente, desde la fase previa, fue el tercer semifinalista más joven de un Masters 1.000 en Miami.

El canadiense consiguió otra final más en la gira de tierra batida en Lyon, y también sobre hierba en el torneo de Stuttgart, siendo el jugador más joven en llegar a tres finales desde Rafael Nadal en 2004-05. En el US Open, Auger-Aliassime, que comparte fecha de cumpleaños con Roger Federer, ganó una plaza en el Top 20 , y aunque se clasificó para las Finales de la Nueva Generación, no pudo participar debido a que su año concluyó a mediados de octubre por lesión, finalizando como No. 21 en 2019.

En 2018, el primer año completo de Berrettini en el ATP Tour, el italiano acumuló un récord de 19-19, alcanzando el No. 52 como posición más alta y ganó el título en Gstaad. Este curso, el italiano de 23 años acabó con 43 victorias, en la posición más alta de su carrera como octavo del ránking y dos títulos más.

Berrettini comenzó su ascenso en abril, cuando encadenó dos finales en Budapest y Munich para meterse en el Top 50. Siguió su progresión, llegando hasta el Top 20 con una gran gira de hierba que incluyó el título en Stuttgart, las semifinales de Halle y los octavos de final de Wimbledon.

En el US Open hizo su gran aparición en Flushing Meadows, donde llegó hasta su primera semifinal de Grand Slam. Luego, consiguió también su primera semifinal en un Masters 1.000 en Shanghai. Otra semifinal más en Viena le permitió llegar hasta el 'Top 10' y, finalmente, fue en el Paris Masters donde aseguró una plaza para las Finales ATP de Londres, donde compitió por primera vez.

Con 59 victorias en la temporada, Medvedev logró el récord de partidos ganados en 2019. Cuarenta y seis de ellas fueron sobre pista dura, con un total de nueve finales. Además, ascendió hasta la posición más alta de su carrera, cuarto del mundo. Abrió la temporada como finalista en Brisbane, seguido por el título en Sofía, las semifinales en Montecarlo y una final más en Barcelona.

Medvedev culminó tres meses de ensueño entre finales de julio y mediados de octubre. El ruso de 23 años acumuló en ese período un récord de 29-3 con seis finales consecutivas. Después de ser finalista en Washington y Toronto, logró el título en Cincinnatti y llegó a la final del US Open, contra Nadal. Continuó con el título luego en San Petersburgo y en Shanghai. Se clasificó para las Finales ATP de Londres por primera vez, pero el agotamiento le hizo perder sus tres partidos de la primera fase, y renunciar después a las Finales de la Copa Davis en Madrid.

El único jugador hasta la fecha que ha ganado el título de Mayor Progreso del año dos temporadas seguidas ha sido el serbio Novak Djokovic (2006-07), pero Stefanos Tsitsipas tiene una oportunidad de convertirse en el segundo después de proclamarse campeón de las Finales de la Nueva Generación en 2018 y conquistar las Finales ATP esta temporada.

El griego de 21 años acabó el año de la mejor manera posible y también abrió la temporada 2019 con una victoria de prestigio. En el Abierto de Australia sorprendió al No. 3 del mundo Roger Federer, en la que fue una de las grandes sorpresas de esta temporada, en su camino a convertirse en el semifinalista más joven de Grand Slam desde Djokovic en 2007. Tsitsipas encadenó luego dos títulos ATP 250 en Marsella y Estoril, además de ser finalista en otros tres torneos.

Derrotó al No. 2 Rafael Nadal para llegar a su primera final de un Masters 1.000 en el Mutua Madrid Open, y fue finalista en Dubái y Pekín. Además, consiguió la primera victoria de su carrera ante un No. 1 del mundo, al batir a Djokovic en cuartos de en Shanghai.

Tsitsipas, que llegó a la posición más alta de su carrera como No. 5 a principios de agosto, dejó grabado su nombre en noviembre en el torneo de final de temporada en el O2 de Londres, donde consiguió batir a Medvedev, Alexander Zverev y Federer antes de levantar el título en la final frente a Dominic Thiem por 6-7(6), 6-2, 7-6(4). EFE.