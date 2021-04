Auger: 'Es una de mis grandes victorias de las últimas semanas'

Barcelona, 22 abr (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime aseguró este jueves que su triunfo en octavos del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó frente a Denis Shapovalov, séptimo favorito, fue una de sus 'grandes victorias de las últimas semanas'.

'Definitivamente, dentro de las últimas semanas es una de las grandes victorias. He tenido otras importantes, pero contra un jugador como Denis y ganarle de esta manera es positivo', aseveró el décimo cabeza de serie del torneo.

Auger-Aliassime subrayó que hizo 'un buen trabajo para encontrar soluciones' ante su compatriota, al que venció por 6-2 y 6-3 en menos de una hora y cuarto de partido.

El número 20 del ránking ATP habló también de su recién estrenada relación con Toni Nadal y confirmó que el balear será su entrenador 'toda la temporada', no solo en el tramo de tierra batida.

'Estamos en comunicación constante, eso es bueno. Hará los grandes torneos, los 'Grand Slams' y algunos Masters 1.000. Quizás haga algunos más. No está todo exactamente en papel de manera precisa, para ser honesto, pero la relación irá tan lejos como todo el mundo esté feliz', apuntó.

El canadiense aceptó que Toni Nadal usa con él algunas técnicas que ya usaba con su sobrino Rafa, aunque también 'toma ejemplos de Djokovic o de otros', matizó.

'Creo que puede traerme muchas herramientas para el alto nivel, confianza, me gusta la manera en la que ve el juego', resumió el jugador de 20 años.

Por su parte, Denis Shapovalov, número 14 mundial, se mostró contrariado con su actuación y dijo que nunca llegó a 'aparecer en la pista'.

'Creo que él jugó su juego y yo hoy no aparecí. Él jugó normal, no tuvo que hacer nada especial. Fui yo más el que me equivoqué. Creo que eso fue lo que pasó', indicó.

Pese a ello, Shapovalov reveló que está confiado en 'llegar lejos' en las próximas competiciones de la temporada de tierra.

'Jugué un muy buen primer partido aquí y estoy contento con eso. Siento que en Madrid y Roma ya he jugado muy bien y creo que puedo llegar lejos en esos torneos', zanjó. EFE