Augusto Fernández quiere 'recuperar las sensaciones sobre la moto'

Madrid, 4 ago (EFE).- El español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) llega al fin de semana de la República Checa, en el circuito de Brno, con 'el objetivo de mejorar, primero, la clasificación del sábado, y, segundo, la posición final en carrera'.

'Pero, sobretodo, quiero recuperar las buenas sensaciones, hacer mía la moto y pilotar a gusto y una vez lo consiga veremos donde podemos estar', explica en la nota de prensa de su equipo.

'Tengo muchas ganas de seguir trabajando y mejorando en Brno, por eso espero que con todo lo aprendido en Jerez logremos dar un gran paso adelante en la República Checa y volvamos a estar donde queremos', reconoce Fernández.

'Brno es una pista que me gusta a pesar de que no he conseguido grandes resultados en ella. El año pasado empecé bien el fin de semana, pero luego quisimos probar unas cosas que no acabaron de resultar y acabé octavo', recuerda el piloto de Estrella Galicia 0'0.