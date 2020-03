Aumenta a seis los casos positivos de coronavirus en Honduras

Tegucigalpa, 15 mar (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este domingo que los casos positivos de coronavirus en el país aumentó de tres a seis, y que a partir de mañana a las 00:00 horas (06:00 GMT) 'se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas para el tráfico de personas'.

'Esta noche quiero informarles que se ha comprobado por el laboratorio nacional de virología, que tenemos tres nuevos casos de coronavirus en Honduras', dijo Hernández en cadena nacional de radio y televisión.

De esta manera se eleven a seis los casos positivos de COVID-19, añadió el gobernante, quien el pasado día 11 informó de los primeros tres, el de dos mujeres de 42 y 37 años que llegaron al país procedentes de España y Suiza, y un hombre, de 62, que lo contrajo en contacto directo en Tegucigalpa.

El cuarto caso, es el de una niña de ocho meses, con nexo epidemiológico, a quien se le aplicaron todos los protocolos correspondientes de la Secretaria de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y permanece en auto aislamiento.

El quinto es de otro hombre, de 44 años, con nexo epidemiológico del primer caso confirmado, quien también permanece en auto aislamiento.

El sexto es el de otra mujer, de 30 años, 'captada por el Hospital del Sur', en el sur del país, con nexo epidemiológico con una persona de origen oriental y permanece en auto aislamiento.

Las autoridades sanitarias continúan con el protocolo de seguimiento a los contactos de las personas afectadas y las acciones de vigilancia, según la segunda fase del plan para la contención y respuesta oportuna a nivel nacional y evitar la propagación de COVID-19 y mitigar los impactos negativos tanto en salud como en la economía.

'La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha desbordado la capacidad de todos los países del mundo. Ninguna nación, ni aún aquellas con los sistemas de salud más sofisticados, lograron medir el impacto que este nuevo virus iba a tener y dejó al descubierto la vulnerabilidad de las poblaciones para prevenir y detener la propagación del virus', subrayó el gobernante hondureño.

Agregó que como Gobierno de la República está pidiendo a las alcaldías y a los empresarios, ordenar el cierre de negocios de todo tipo, a excepción de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, hospitales, hoteles, gasolineras y la banca privada. Pidiendo a estos, tomar las medidas de separación entre personas de por lo menos un metro.

En todo caso, se debe regular que la cantidad de personas no exceda de 50 en un solo local comercial.

Para eso se debe evitar la presencia de niños, ancianos y familias enteras en los supermercados.

Sobre el cierre de todas las fronteras nacionales por vía terrestre, aérea y marítima para el tránsito de personas, señaló que quedan 'únicamente abiertas para el transporte de carga y suministros'.

'Esta no ha sido una decisión fácil, pero ante grandes males, grandes remedios. El coronavirus es una enfermedad que puede arrebatarnos muchas vidas', dijo Hernández.

MAYORES DE 60 AÑOS LOS MÁS EXPUESTOS

El cierre de las fronteras regirá durante siete días, y se seguirá evaluando constantemente para decidir si se disminuye o se amplía la medida.

'Debemos de hacer lo que tengamos que hacer para proteger a los más vulnerables, siendo estos las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades de base o preexistentes como diabetes, hipertensión, asma, cáncer, entre otras', indicó Hernández.

Subrayó además que las personas jóvenes deben permanecer en sus casas para evitar llevar el contagio a sus hogares, pudiendo afectar a sus padres, abuelos y demás familiares con estas condiciones.

Debido a que ahora se está en el proceso de identificación de los contactos que tuvieron los pacientes confirmados de coronavirus, se debe entrar en el proceso de cuarentena, para lo cual hay que colaborar y prepararse todos, en el sentido de que la enfermedad será afrontada si cada uno asume sus responsabilidades individuales.

EL CORONAVIRUS PUEDE ARREBATAR MUCHAS VIDAS

'El coronavirus es una enfermedad que puede arrebatarnos muchas vidas, y se suspenden todo tipo de evento', reiteró Hernández, quien el pasado sábado declaró 'alerta roja' y anunció rigurosas medidas orientadas a la prevención.

Hernández instruyó a la Secretaría de Finanzas a hacer efectivos los pagos de salarios a los empleados públicos cuanto antes y exhortó a la empresa privada a hacer lo mismo.

'Recuerde: la mejor vacuna contra el coronavirus es usted, no caigamos en la desinformación porque esta es más letal que enfermedad, no se auto medique, ante los primeros síntomas, practique el auto aislamiento, manténgase a un metro de distancia de sus familiares y use una mascarilla', dijo el titular del Ejecutivo. EFE