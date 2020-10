Aumentan las protestas estudiantiles en Grecia exigiendo medidas anti-COVID

Atenas, 1 oct (EFE).- Alrededor de 1.500 estudiantes de secundaria, que siguen ocupando cientos de institutos desde hace más de diez días, se manifestaron este jueves en Atenas para denunciar la falta de medidas eficaces contra el coronavirus.

'La mascarilla no puede ser la única protección, aumento del gasto en educación', gritaban los manifestantes que recorrieron las principales vías de la capital entre la sede de la Universidad de Atenas y el Parlamento.

Ante el Parlamento, en la plaza Syntagma, alrededor de 20 personas lanzaron piedras contra las fuerzas antidisturbios de la Policía, que contestaron con gases lacrimógenos.

'No nos gusta estar aquí, pero no hay otra forma de reivindicar nuestros derechos', dijo a Efe Irini, estudiante de El Pireo, y manifestó su deseo de que la ministra de Educación, Niki Kerameos, les escuche y tome decisiones para que no sea necesaria otra manifestación.

Las protestas se repitieron también en otras ciudades del país como Salónica.

Según medios locales, unos 770 centros educativos de secundaria continúan ocupados por toda Grecia por estudiantes que piden más profesores y limpiadores, así como una reducción del máximo de alumnos por aula hasta dejarlo en 15, en lugar de los 25 o incluso los 30 que hay en muchos centros públicos y privados.

Kerameos anunció este miércoles que a partir de hoy habría clases por teleconferencia obligatorias para todos y que los alumnos que no atendieran por participar en las protestas tendrían que hacer frente a las ausencias en sus resultados académicos.

Además, los alumnos de los centros ocupados tendrán que recuperar clases en días festivos y fines de semana. El ministerio asegura que estas medidas han contribuido a reducir a la mitad el número de institutos ocupados en el norte del país.

Esta decisión ha sido vista por muchos -incluida la oposición que en casos como Syriza y el partido comunista KKE apoya las protestas porque considera insuficientes las medidas gubernamentales contra la COVID-19- como un castigo a los estudiantes que dista del acercamiento al diálogo o de dar respuesta sus demandas.

Mientras tanto el Ministerio de Educación asegura que las relaciones entre el inicio del curso escolar y el incremento de casos de coronavirus son 'noticias falsas' y que solo el 3 % de las escuelas públicas tiene más de 26 alumnos por aula.

La tendencia al alza en los nuevos contagios de coronavirus durante septiembre ha hecho que cierre como el peor mes de toda la pandemia, especialmente en la región capitalina, que acumula la mitad de los nuevos casos, lo que ha puesto sobre la mesa un posible confinamiento en Atenas si las medidas puestas en marcha actualmente no consiguen revertir la tendencia.

Desde febrero hasta ahora, en Grecia se han registrado 18.475 contagios de COVID-19 y se han registrado 391 fallecimientos provocados directamente por el virus. EFE

yc-am/ah