Australia investigará el monopolio mediático de Murdoch tras petición popular

Sídney (Australia), 11 nov (EFE).- El Senado de Australia aceptó este miércoles abrir una comisión que estudie la pluralidad de los medios en el país a raíz de una petición popular firmada por más de medio millón de personas que criticaba la concentración de publicaciones en manos del magnate Rupert Murdoch.

'Estoy orgullosa de que el Senado apoye esta campaña y abra una investigación inmediatamente (...) Los australianos están cada vez más preocupados por la concentración de la propiedad de los medios y el poder y la influencia política de Murdoch', apuntó la senadora Sarah Hanson-Young, del Partido Verde, en Twitter.

Más de 500.000 australianos firmaron la petición, impulsada el 12 de octubre por el ex primer ministro Kevin Rudd, para escrutar la concentración de medios y el poder en manos del magnate, quien controla el 70 % de los periódicos del país.

News Corp, fundada por Murdoch, posee centenares de periódicos locales en Australia, además de diarios de tirada nacional como The Australian, el tabloide Daily Telegraph o el canal de la televisión pagada Sky News, una situación que Rudd ha calificado de 'cáncer para la democracia'.

La petición al Parlamento, cerrada el 4 de noviembre, busca investigar el escenario mediático australiano en su conjunto, pero hace hincapié en el imperio mediático de Murdoch, que cuenta con numerosos comentaristas de derechas y conservadores que se oponen a medidas contra la crisis climática, entre otros asuntos.

Su propio hijo, James Murdoch, dimitió este año de la junta de News Corp, por 'desacuerdos sobre ciertos contenidos editoriales publicados por los medios de la empresa y otras decisiones estratégicas', según el propio empresario.

Los medios de Murdoch se han hecho famosos por portadas como la que, durante la campaña para las elecciones de 2013 que ganó el conservador Tony Abbott, mostraba al ex primer ministro Rudd con el titular 'Patea a esta mafia', o escándalos como la publicación en 2017 de información difamatoria contra el actor Geoffrey Rush, a quien se acusaba falsamente de acoso sexual.

El imperio mediático de Murdoch también se extiende a países como Estados Unidos, a través de medios como la cadena de televisión Fox, The Wall Street Journal,y The New York Post, y Reino Unido, con los periódicos The Sun y The Times.

La publicación británica de Murdoch News of the World se convirtió en el centro de un escándalo de escuchas ilegales a famosos, políticos y miembros de la realeza británica y hubo de cerrar en 2011. EFE