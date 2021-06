Australia tampoco estará en Puebla para el Clasificatorio Final a Tokio 2020

Redacción Deportes (EE.UU.), 9 jun (EFE).- El equipo de Australia de béisbol informó a la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que se retiraba del Clasificatorio Final de Béisbol lo que deja la competición en una lucha entre tres países en busca del sexto y último boleto para Tokio 2020.

Los países de Venezuela, octavo en la clasificación mundial; Holanda, que ocupa el noveno puesto y República Dominicana, que es el décimo, serán los tres equipos que compitan por el boleto a partir del próximo 22 de junio y hasta el 26 en Puebla (México).

De acuerdo al comunicado ofrecido por la organización Basebal de Australia, la difícil decisión de retirarse del Clasificatorio Final de Béisbol WBSC, fue tomada debido a los grandes desafíos logísticos provocados por los protocolos de salud Covid-19.

Australia, sexta en la clasificación mundial, habría sido el equipo mejor clasificado en el último torneo para definir el sexto boleto a Tokio 2020.

'Asistir al Clasificatorio Olímpico Final en un mundo envuelto en la pandemia Covid-19 siempre presentaría desafíos importantes', destacó dijo el presidente ejecutivo de Baseball Australia, Glenn Williams. 'Trabajamos a través de múltiples opciones y escenarios, pero los desafíos logísticos de proporcionar un entorno seguro para el grupo eran insuperables'.

Antes de la retirada de Australia también se había dado la de Taiwán, número 3 en la clasificación mundial, que también lo tuvo que hacer al no poder entrenar lo suficiente debido a las restricciones que se dan en su país por causa de la pandemia del coronavirus.

De esta manera serán sólo Venezuela, Holanda y República Dominicana los tres equipos que compitan por el último boleto.

El formato para el evento será que los tres equipos comenzarán con un round-robin, con el primer clasificado avanzando directamente a la final. Los que terminen en segundo y tercer lugar del round-robin se enfrentarán en un desempate de un juego por un lugar en la final.

Los equipos de República Dominicana y Venezuela terminaron en segundo y tercer lugar en el reciente Clasificatorio Olímpico de las Américas para ganar el lugar en el clasificatorio final, mientras que los Países Bajos terminaron en segundo lugar en el clasificatorio olímpico de béisbol europeo/africano de septiembre de 2019 para ganar su lugar.

El ganador en México será el sexto y último participante en el próximo torneo olímpico de béisbol, uniéndose al No. 1 Japón, No. 2 EE. UU., No. 3 Corea del Sur, No. 5 México y No. 18 Israel.

Se garantiza que el torneo olímpico de béisbol contará con cinco equipos Top 10 del Ranking Mundial de Béisbol WBSC.EFE