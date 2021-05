Austria actuará sola si el pasaporte covid de la UE no está listo en mayo

Viena, 8 may (EFE).- El Gobierno austríaco cerrará acuerdos bilaterales de movilidad si en la cumbre de líderes de la UE del 25 de mayo no se llega a un acuerdo sobre el pasaporte verde, pensado para permitir desplazarse por territorio comunitario a quienes acrediten inmunidad o que no se está contagiado de covid-19.

Así lo advirtió el canciller austríaco, el conservador Sebastian Kurz, durante su participación en la cumbre informal centrada en temas sociales que hoy concluyó en Oporto (Portugal), señala la agencia APA.

Kurz afirmó que Austria quiere empezar a aplicar su propio certificado nacional ya este mes, y advirtió de que si no hay un acuerdo europeo, su país cerrará tratos bilaterales con otros socios comunitarios.

'No se trata de física atómica', afirmó el canciller, al explicar que las cuestiones aún abiertas sobre ese documento no son muy complejas y se refieren al levantamiento de la cuarentena y al reconocimiento de los distintos documentos nacionales.

El también líder del Partido Popular austríaco afirmó que muchos empleos dependen de la libertad de movimiento y que los viajes son un pilar esencial de la economía.

Kurz también aplaudió el anuncio de la Comisión Europa de la compra de 900 millones de dosis de la vacuna anti covid del laboratorio Pfizer/BioNTech, así como 900 millones 'opcionales', para su distribución entre 2021 y 2023, y de las que el 2 % corresponderá a Austria, según el reparto por tamaño de población. EFE