Austria comenzará el 4 de diciembre la campaña de test a toda la población

Viena, 25 nov (EFE).- Las regiones austríacas de Tirol y Vorarlberg llevarán a cabo desde el 4 al 7 de diciembre la campaña de test voluntarios de antígenos a la población, con la que el Gobierno quiere relajar las restricciones anticovid durante las Navidades.

Esas dos regiones del oeste de Austria (así como otras tres de las nueve del país) presentan índices de contagios por encima de la media nacional.

Los test a la población general en Tirol y Vorarlberg serán paralelos a los anunciados para el personal educativo de todo el país para ese fin de semana, previo a la esperada reapertura de los colegios el 7 de diciembre, tras tres semanas cerrados.

En los dos días siguientes serán los policías los convocados a someterse a las pruebas rápidas, que dan resultados en unos 15 minutos aunque son menos seguros que los de las PCR.

La región de Salzburgo comenzará con los test masivos el 12 y 13 de diciembre, una semana antes de la fecha prevista para comenzar a realizarlos en el resto del país.

La organización de esta campaña, inspirada en una similar que realizó de forma pionera la vecina Eslovaquia para detectar casos positivos asintomáticos y sacarlos de circulación, se realiza con el apoyo del ejército.

Según las autoridades, se espera que el experimento, en el que se prevé recurrir a las estructuras usadas habitualmente en las convocatorias a las urnas, sirva como precedente para organizar también la vacunación que se prevé para el próximo año.

El Gobierno ha insistido hoy en que realizar la prueba a toda la población es sólo un elemento más de la estrategia para contener los contagios.

'El objetivo es reducir la cadena de contagio', señaló el canciller, Sebastian Kurz, quien advirtió, no obstante, de que una prueba negativa de test no significa que no se deban seguir cumpliendo las medidas de precaución.

Austria ha registrado en las últimas 24 horas 5.802 nuevos casos de la covid-19, una caída intrasemanal del 19 %.

El país lleva 23 días con los sectores de la gastronomía y el ocio paralizados y ocho con todo el comercio no esencial cerrado, toda la educación en modo remoto y los movimientos de personas limitados a cuatro supuestos: Trabajar si no es posible hacerlo desde casa, hacer la compra, ayudar a otros y salir a pasear. EFE