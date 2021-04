Autoridad electoral mexicana da segundo revés a político acusado de violación

Corrige fecha de elecciones en el lead. Bien: 6 de junio.

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La autoridad electoral mexicana dio un segundo revés al político Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, al ratificar este martes la cancelación de su registro como candidato a gobernador del estado de Guerrero, en las elecciones del 6 de junio.

En la sesión extraordinaria ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Federal Electoral (IFE) refrendó su decisión, del 25 de marzo, de dejar fuera de la contienda a Salgado Macedonio 'por no haber presentado informes de gastos de precampaña'.

El Consejo General del INE tomó la decisión con 6 votos a favor y 5 en contra.

'No cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampaña es una falta gravísima para la que se previó, incluso, una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura', apuntó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la discusión.

'No es un tema político, sino estrictamente jurídico y tiene que ver con una serie de irregularidades', añadió.

Salgado Macedonio, abanderado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba el regreso de su candidatura y ahora impugnará la decisión nuevamente ante el Tribunal Electoral y de ser necesario, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

'Le digo al INE que su tiempo está contado y va a caer; vamos a impugnar su arbitraria decisión', dijo el político en un mitin tras la decisión.

'Vamos hacer una buena impugnación y tengo fe que los magistrados del Tribunal Electoral nos van a regresar la candidatura, confío plenamente en la resolución que tomen y de esto salgo fortalecido', añadió el senador con licencia, quien junto con decenas de militantes de Morena mantuvo un plantón afuera de las instalaciones del INE, en el sur de la capital.

En tanto, el presidente de Morena, Mario Delgado, avisó que analizarán el caso con sus abogados y adelantó que habrá movilizaciones pacíficas ya que 'la lucha apenas comienza'.

LLAMA A INSURGENCIA

Este martes por la mañana, el político mexicano llamó a una 'insurgencia' contra INE si no le devuelve su candidatura y reiteró que los señalamientos en su contra son una 'guerra sucia' y él 'respeta' a las mujeres.

En entrevista con Efe, el aliado del presidente López Obrador y senador con licencia convocó a disolver el INE si los consejeros no le regresaban su registro.

'Si ellos me la aplican, yo lo aplico, lo aplicamos el pueblo de Guerrero, no es apología de la violencia, no estoy llamando a la violencia, estoy llamando a una insurgencia ciudadana, cívica y pacífica', manifestó.

La candidatura de Salgado Macedonio causó polémica desde su anuncio en diciembre debido a que acumula cinco acusaciones de violación y abuso sexual, según políticas de su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), incluyendo una menor de edad en 1998.

El pasado 25 de marzo, siete de los 11 consejeros del INE votaron por cancelar su registro como candidato a gobernador de Guerrero, porque 'no entregó el informe de gastos de precampaña' que establece la ley electoral mexicana para los procesos internos de los partidos.

La suspensión de su candidatura no está relacionada con las acusaciones de abuso que pesan sobre su persona.

'Es parte de la guerra sucia que me han orquestado desde un principio, pero no les resultó, yo respeto a las mujeres, imagínese usted, tengo siete hijas', insistió Salgado Macedonio sobre las acusaciones en su contra.

DISTINTAS PRESIONES

El político, de 64 años, agudizó la polémica el lunes cuando amenazó con ir a 'buscar' a los consejeros y revelar el domicilio del presidente del organismo electoral autónomo, Lorenzo Córdova.

Días antes, Salgado Macedonio, residente de Acapulco, había amenazado con impedir las elecciones en Guerrero si él no aparecía en la boleta aunque confiaba que el fallo sería a su favor.

A pesar de que el político dijo que abandonarían su plantón tras la resolución, advirtió que los simpatizantes de Morena permanecerán frente a la sede del INE hasta que decidan su futuro político y avisó que tenía lista una impugnación legal.

Este martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió a Salgado Macedonio y dijo que el derecho a defender la democracia 'tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica' y acusó 'que hay intereses creados, en este caso y en otros'.

El caso ha cobrado relevancia nacional porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando 94 millones de están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. EFE