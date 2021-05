Azpilicueta: 'Es un orgullo ser capitán de este equipo'

Redacción Deportes, 29 may (EFE).- El español César Azpilicueta, encargado de levantar el trofeo que acredita al Chelsea como campeón de la Liga de Campeones, afirmó que para él 'es un orgullo ser capitán de este equipo'.

'Es difícil de explicar. Terminar de esta manera la temporada es increíble. Nunca había podido dar este paso y es una noche muy bonita', dijo a Movistar+.

'Es mucha emoción. Es una larga trayectoria y esto es lo máximo que se puede ganar a nivel de clubes. Es un orgullo ser capitán de este equipo y me ha tocado a mí levantar la copa', agregó.

Azpilicueta cree que la clave del triunfo del Chelsea es 'un trabajo increíble. Y también saber sufrir'. 'Desde el banquillo nos llegaba la energía. Como esta sensación no hay ninguna. Ha sido espectacular', agregó.

También recordó el partido y dijo que tras marcar el 1-0 su equipo dispuso de 'ocasiones para meter el segundo'. 'Luego hemos sabido sufrir', señaló.

'La clave de este equipo es la energía y la fuerza del grupo. También el trabajo colectivo. Estoy muy orgulloso del equipo. Al principio nadie contaba con nosotros y aquí estamos. Hemos ido paso a paso. Sabíamos que iba a ser difícil', abundó.

'¡Ahora a la selección a tope!. También me hace estar muy orgulloso estar en el grupo porque representar a España es lo máximo. Ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas porque tengo una espinita clavada porque cuando he estado antes no lo he hecho a mi nivel', comentó.

Al referirse al árbitro de la final, su compatriota Antonio Miguel Mateu Lahoz, Azpilicueta dijo: 'Pitar una final es un motivo de orgullo para él y su familia'. EFE