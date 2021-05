Azpilicueta: 'No veo estos nueve años como una espera'

Londres, 27 may (EFE).- César Azpilicueta, capitán del Chelsea, aseguró a Efe que no ve como una espera los nueve años que han tardado en alcanzar una final de la Champions y que han demostrado que pueden competir contra los grandes.

El central del Chelsea, que llegó al equipo en 2012 después de que el equipo se proclamara campeón de la Champions en Múnich, jugará este sábado su primera final del torneo ante el Manchester City.

'No lo veo como una espera. Hay que valorar lo que cuesta cada partido, cada trofeo. Desde que llegué lo que me propuse es que mi equipo gane y luche por todos los trofeos. Esa es la responsabilidad y obviamente una final de Champions es algo muy especial', dijo el navarro.

'En el grupo tuvimos al Sevilla, en octavos ganamos al Atlético, después al Oporto y en semifinales al Real Madrid. Creo que hemos merecido llegar a la final y hemos demostrado que sabemos enfrentarnos a grandes equipos', añadió.

Azpilicueta, que siempre ha definido la Champions como el sueño de todo niño, incidió en que es 'uno de los partidos más importantes para un jugador'.

'Confiamos en nosotros mismos y vamos a hacer lo máximo para intentar ganarla. Sabemos que tenemos que hacer muy buen partido para ganar'.

El pamplonica, que ha ganado dos Premier League y dos Europa League, pasó de no ser titular indiscutible con Frank Lampard a convertirse en indiscutible con Thomas Tuchel al mando, el hombre que les ha llevado hasta la final.

'A principios de temporada veía muy difícil estar aquí, la verdad. En enero el equipo no estaba jugando bien, yo no estaba teniendo muchos minutos pero no hay que perder nunca el foco. Lo importante era ser positivos, ir paso a paso, mantener la confianza. Cuando trabajas y no te presionas, llega el fruto y la recompensa', afirmó Azpilicueta.

La gran temporada de Azpilicueta, que se ha asentado en el esquema de cinco defensas de Tuchel, le ha permitido volver con la selección español y el navarro acudirá a la Eurocopa, su primera presencia con el combinado nacional desde 2018. EFE