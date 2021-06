Azpilicueta: 'Siempre he tenido esperanza por volver'

Madrid, 2 jun (EFE).- César Azpilicueta, que se proclamó campeón de Europa el pasado sábado con el Chelsea, se sumó este miércoles a la selección española, a la que siempre ha tenido 'esperanza de volver', por lo que ha trabajado 'lo más duro' posible en su equipo y con la que mira a la Eurocopa 2020 en un 'gran momento de forma y confianza'.

Desde el 18 de noviembre de 2018 no ha disputado ningún encuentro internacional con la selección, ni tampoco ha entrado en las convocatorias; dos años y medio que han concluido con su presencia en la lista de Luis Enrique para la fase final del torneo europeo.

'Siempre he tenido esperanza e ilusión por volver a la selección. Sí que es cierto que llevaba más de dos años y medio sin estar en una concentración, pero siempre he tenido esa ilusión y he trabajado lo más duro que he podido en mi equipo para ponérselo difícil al 'míster' y un día poder volver', dijo a los medios oficiales de la selección española durante el trayecto hacia la Ciudad del Fútbol.

'Siempre he estado pendiente, a pesar de que quizá las últimas convocatorias no he venido, porque siempre para mí era un objetivo el poder estar en la selección', insistió Azpilicueta, que se enteró de su convocatoria después del entrenamiento del lunes 24 de mayo de su equipo. 'Hacía un frío terrible en Londres', rememoró.

'Cuando entré, me crucé con el fisio español, José Calvarro, y me dio la noticia', continuó el defensa, que declaró que va a 'intentar aportar lo máximo' en la selección: 'Está claro que tengo un gran momento de forma y de confianza y ahora a arrimar el hombro. Tenemos un objetivo muy bonito como es una Eurocopa por delante'.

'A ganarme el puesto en cada entrenamiento, en cada opción que tenga, para crear ese grupo competitivo que queremos; ser un equipo que sabe jugar al fútbol, que controla los partidos con el balón y sin el balón, que sabe llevar el ritmo y, por supuesto, luego hay que competir', prosiguió Azpilicueta, reciente campeón de Europa con el Chelsea, el pasado sábado, al ganar la final de la Liga de Campeones al Manchester City en el estadio Do Dragao de Oporto.

'Muy contento. Unas emociones increíbles. Pero ya centrado en la selección. Es algo indescriptible. En ese momento pasa todo muy rápido. Va todo emoción tras emoción. Sí que es cierto que, conforme van pasando los días, vas viendo fotos y vídeos y a veces hasta se saltan las lágrimas de ver esa alegría y esas emociones. Es un hecho histórico', valoró. EFE