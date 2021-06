Azpilicueta: 'Tengo la espina clavada en la selección'

Madrid, 3 jun (EFE).- Presente en Brasil 2014, cuando España fue eliminada en la primera fase; en Francia 2016 y en Rusia 2018, fuera en octavos de final, César Azpilicueta tiene una 'espina clavada' con la selección española, porque no ha podido 'demostrar' su nivel y a la que regresa con emoción e ilusión para la Eurocopa 2020.

'He acudido a dos Mundiales, una Eurocopa, una Confederaciones, unos Juegos Olímpicos y tengo la espina clavada. En los partidos que he jugado con la selección no he podido demostrar mi nivel que he demostrado mucho tiempo en el club (el Chelsea) y tengo la ilusión de hacer un buen campeonato', expuso en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano, donde este sábado se mide a Portugal.

'Como equipo no hemos conseguido dar ese paso y no han acabado esos torneos de la forma que queríamos. Y ahora es una nueva oportunidad. Tengo muchísimas ganas de poder demostrar lo que he demostrado en el Chelsea durante tantos años', continuó el defensa, reciente campeón de Europa de clubes y aspirante a serlo con España.

'Ojalá lo seamos de selecciones. Ahora es el nuevo reto. Tengo esa espina clavada y tengo muchísimas ganas', reiteró el futbolista, que no juega un partido con la selección española desde el 18 de noviembre de 2018, aunque 'siempre tenía la ilusión por volver', siempre 'pendiente' de las convocatorias que daba el técnico.

'Pero no podía hacer nada más que trabajar con mi equipo al máximo. Es algo que no podía controlar. La única opción era trabajar duro, hacer una buena temporada y, a partir de ahí, somos muchos en la selección española y es difícil. En este caso, me centré en lo que tenía en mi mano, que era trabajar lo máximo posible', rememoró.

'Desde que debuté en 2013 había tenido la fortuna de acudir con regularidad y cuando no vienes claro que te queda esa sensación de que quieres venir. Sí que es cierto que en algunos casos no estaba en mi mejor nivel en el club o el seleccionador prefería otros jugadores, respetándolo al máximo y haciendo lo que podía, que era entrenar, jugar a tope con el Chelsea y esperar un buen resultado'.

Y fue convocado para la Eurocopa 2020. 'Cuando se me dio la noticia de estar convocado, pues muchísima alegría. Llevo desde los 15 años representando a España y de nuevo tener esa posibilidad para mí fue muy emocionante, incluso, con mucha ilusión de que hagamos un buen campeonato', rebobinó una semana y media el central.

'Cuando estás de vuelta es algo muy especial', incidió Azpilicueta, que se adaptará a la posición en la que tenga que jugar, ya sea de central o de lateral derecho: 'Estoy completamente disponible y adaptable a lo que requiera el equipo'.

'JUGAR UNA EUROCOPA EN NUESTRO PAÍS ES ALGO ÚNICO'

Mientras relativiza el 'reconocimiento', porque sabe 'cómo funciona el fútbol y si mañana' hace un partido 'malo' se va a 'criticar, como es normal', ha notado al 'grupo con muchísimas ganas': 'Sólo estuve en un entrenamiento, pero la calidad y las ganas se vieron desde el primer momento. El grupo es fantástico'.

'Los veteranos con mucha ilusión de resarcirnos de las últimas fases finales en las que no hemos estado a la altura y tenemos una buena oportunidad. Jugar una Eurocopa en nuestro país es algo único y tenemos una muy bonita oportunidad de recuperar esa ilusión mañana, en Leganés y en Sevilla, ese ambiente, que ojalá estemos todos juntos y consigamos hacer algo muy bonito', esperó.

'Desde 2012 no se ha ganado un título, después de los años anteriores donde habíamos sido el número uno, y está en nuestra mano cambiar eso. Vamos a ir partido a partido, porque sabemos que en un campeonato de este nivel cada detalle es importante y cada partido va a haber que trabajarlo para ganar. Cada vez, el nivel es más exigente en cada partido. Los detalles te pueden marcar hacia un lado o hacia otro y mañana es un buen test para demostrar que estamos listos para el arranque de la Eurocopa', enfocó.

Sergio Ramos no está en la lista para el torneo. 'Por desgracia, hay jugadores que por lesiones no pueden estar aquí con nosotros, gente que ha estado durante la fase de clasificación que nos ha permitido estar ahora aquí, para que hoy 24 afortunados estemos representando a nuestro país, y lo que tenemos en la mano es que se sientan todos ellos orgullosos de nosotros', afirmó.

'Todos y cada uno estarán animando a la selección, como a mí también me ha tocado durante dos años y medio en casa animando al equipo y que cuando nos vean se sientan orgullosos e identificados con lo que están viendo en la selección', continuó Azpilicueta, preguntado luego por el liderazgo en el equipo ahora sin Ramos.

'Por supuesto, el liderazgo de Sergio, los números, los títulos, hablan por sí solos. Lo tenemos que suplir con los que estamos aquí. Estamos capitanes de otros equipos en esta selección y tenemos que asumir la responsabilidad, pero también los jóvenes. El liderazgo se va obteniendo y con la experiencia quizá sea más sencillo, pero también veo muchos jóvenes que muestran liderazgo', repasó.

'Esa es la clave, entre todos apoyar al máximo, arrimar el hombre, sabemos que el día a día a veces no es del todo sencillo, pero ese espíritu competitivo que tenemos que tener dentro del grupo y, a partir de ahí, todos en la misma dirección, sólo once pueden jugar y el resto tenemos que estar unidos y saber que vamos a por el mismo objetivo', remató.

También fue preguntado por su compañero en el Chelsea N'Golo Kante. 'Es una persona muy especial. No he visto en todos mis años de carrera una persona como él, muy humilde fuera del campo y lo que se ve en el campo, que cubre muchísimo terreno, llega al área, recupera muchísimos balones, esa energía que tiene, que cuando al resto se nos acaba la batería él siempre tiene extra para jugar. Compartir con él vestuario es algo muy bonito', explicó. EFE