Bad Gyal colaborará con una asociación LGTB tras polémico dúo con Kafu Bantón

Madrid, 15 abr (EFE).- La española Bad Gyal donará parte de los ingresos de su canción 'Tú Eres un Bom Bom' a una asociación por los derechos LGTB de Panamá 'en apoyo al colectivo', tras la polémica suscitada por su colaboración en dicho tema con Kafu Bantón, acusado de proferir mensajes homófobos en el pasado.

'Me estoy informando junto a mi equipo de cuál será la mejor manera de hacerlo y hablando con asociaciones de España para que nos asesoren', ha confirmado a Efe este miércoles la artista, referente del 'dancehall' en España y número 1 en ventas con su anterior sencillo, 'Alocao'.

Apoyada en su ascenso musical por un importante sector de público gay, que la convirtió en uno de sus nuevos iconos, fueron numerosas las voces que el pasado fin de semana dieron la alarma tras el estreno de la canción y descubrir los antecedentes de su último compañero artístico.

En concreto, se incidía en un viejo tema del panameño Kafu Bantón titulado 'Pato', que es una manera despectiva de referirse a los homosexuales en su país, y a que en su letra se dicen cosas como: 'Pato, dónde tú te metas, yo te saco, punta de patada aunque me rompas el zapato'.

La barcelonesa Bad Gyal, cuyo nombre real es Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), emitió entonces un comunicado en el que se disculpaba con todos los que hubiesen podido sentirse 'ofendidos o decepcionados' por la colaboración con Bantón.

'Siempre he dicho que no me involucraría en ningún proyecto homófobo ni trabajaría con nadie que lo fuera porque no quiero que mi música fomente faltas de respeto ni nada que no esté acorde con mis valores', señalaba.

En su defensa, Farelo afirmaba desconocer la existencia de 'Pato', 'una canción de hace 20 años', y volvía a pedir perdón por no haberse informado 'suficiente'.

'Kafu es un artista de Panamá, un país caribeño en el que por desgracia siempre se ha sufrido mucha homofobia y la sigue sufriendo actualmente. Lo que pasa en Panamá se refleja en la música (...). Para la gente que escucha 'dancehall' y música caribeña no es novedad que el género tiene mucha historia homófoba y machista. Quiero remarcar que estoy en contra estos valores', insistía.

Respecto a su experiencia personal con Bantón, Farelo concluía su comunicado afirmando que 'todo el mundo tiene derecho a aprender y cambiar'.

'No justifico sus actos del pasado pero desde mi experiencia he visto que no es homófobo', remachaba.

El mismo Bantón acudía a las redes sociales en las últimas horas para desligarse de las acusaciones de homofobia y negar, como 'se había tratado de mal informar', que 'hubiese agredido física o verbalmente a algún miembro de la comunidad LGTBI'.

''Pato' fue un tema escrito y producido hace más de 20 años a los inicios de mi carrera, la cual no contaba con la madurez ni la orientación que hoy día mantengo; soy fiel a mis ideales e igual lucho por justicia social', ratifica el artista centroamericano ante este tema que volvió a incluirse en un recopilatorio suyo de 2018. EFE