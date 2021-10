Badosa: 'Acabar el año en la final de un torneo así significa mucho para mí'

Indian Wells (EE.UU.), 15 oct (EFE).- La española Paula Badosa, que jugará este domingo la final de Indian Wells tras derrotar a la argelina Ons Jabeur (6-3, 6-3), considera que 'acabar el año en la final de un torneo así significa mucho' para ella, y se declaró 'muy contenta y orgullosa de todo lo que está pasando' en esta temporada.

'Significa mucho para mí estar en la final de Indian Wells, un torneo tan importante, entre los mejores del mundo. Dicen que es el quinto Grand Slam, así que estar en la final de un torneo así significa muchísimo después del todo el trabajo duro y el gran año que estoy haciendo', comentó la española.

'Acabar así el año -añadió- es un sueño hecho realidad, así que estoy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que está pasando.

Este domingo buscará, frente a la bielorrusa Victoria Azarenka, el segundo título WTA de su carrera, y puede convertirse en la primera española en llevarse el torneo, ya que solo Conchita Martínez había llegado antes a la final (1992 y 1996) pero perdió en ambas ocasiones.

Sobre su partido de semifinales contra Jabeur admitió que había sido complicado. 'Ons viene jugando con mucha confianza, así que necesitaba jugar con solidez y agresividad. Creo que he logrado mantener muy bien esa combinación y por eso he logrado la victoria', declaró.

'Me alegra hacerlo bien en pista dura. Tras hacer una gran gira de tierra batida, mi objetivo era hacerlo bien en superficie dura. He trabajado mucho y creo que lo hice bien, quizá no extraordinario pero sí bien, en los Juegos Olímpicos o Cincinnati. Pero quería mejorar detalles. Creo que esta semana lo estoy haciendo. Me siento bien por haber mejorado rápidamente, me siento orgullosa de mí misma', explicó.

Badosa considera que ha mejorado mucho en su juego. 'Mentalmente, me siento con una gran confianza, creo en cada punto y cada día. Estoy trabajando muy duro y pienso que el progreso es general. Mi nivel está subiendo y por eso estoy en una final y jugando ante las mejores del mundo'.

'Nunca he dejado de creer. He pasado por momentos muy duros en mi vida: tuve depresión y ansiedad cuando era muy joven y, finalmente, tener un sueño como este hecho realidad es increíble', dijo.

Seis años después de alcanzar la final de Roland Garros júnior, Badosa ha demostrado su capacidad para luchar por los grandes títulos en la categoría absoluta.

'Creo que no son momentos comparables. Por entonces yo era muy joven y no sabía lo que era el tenis. Todo era nuevo, yo era júnior y todo era distinto. Ahora estoy mostrando que pertenezco a este nivel. He trabajado muy duro, han pasado 5-6 desde aquel momento. Ha sido una montaña rusa, he vivido muchos momentos y ahora, por fin, tras trabajar muy duro, estoy en una final. ¡Ahora es una de verdad, no una júnior!. Es completamente diferente'.

En la final le espera la bielorrusa Victoria Azarenka, antigua No. 1 mundial y dos veces campeona del torneo, en un partido sin precedentes en el circuito profesional.

'Estoy muy emocionada por estar en la final. Todavía no puedo creerlo y la sensación es increíble', afirmó Badosa.

Sobre su rival, apuntó: 'Vika es una tremenda campeona, ha estado en esta posición en muchas ocasiones y tiene una gran experiencia. Espero un partido duro, pero estoy jugando bien y con confianza. Intentaré ir a por todas', explicó Paula.

'La he visto en muchas finales, compitiendo por Grand Slams. Conozco su juego, tiene una gran intensidad y es una rival muy dura. Es una enorme competidora. Pelea hasta la última pelota así que espero ese tipo de partido. Pero me gustan este tipo de momentos, nunca he estado en una final así. Estoy deseando salir a jugar', aseguró.

La tenista catalana se acordó de sus fans en España, que tuvieron que madrugar -o trasnochar- para ver su encuentro de semifinales por la diferencia horaria. 'Gracias España. Os quiero mucho y os siento muy cerca', aseguró. EFE

dvp/jad